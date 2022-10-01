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Assos ve Troya tünelleri 11 Ekim’de açılıyor: 50 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları’ndan geçen Assos ve Troya tünellerinin Ekim ayında açılacağını söylemesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ekim tarihinde açılacağını açıkladı. Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol 5 dakikaya inecek.

Ekleme: 1.10.2022 - 18:28 Güncelleme: 1.10.2022 - 18:30 / Editör: Ozge Selin
Assos ve Troya tünelleri 11 Ekim’de açılıyor: 50 dakikalık yol 5 dakikaya inecekAyvacık ile Küçükkuyu ilçelerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2016 yılında başlanan Assos ve Troya tünellerinde sona gelindi.

Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Assos ve Troya tünellerinin yer aldığı Ayvacık-Küçükuyu yolunun Ekim ayında açılmasının planlandığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da katıldığı bir açılış töreninde tünellerin 11 Ekim tarihinde açılacağını belirtti.

'Turan: “2 tane muazzam tünel 11 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız”
Tünellerin 11 Ekim'de açılmasının beklendiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Buradan müjdeyi vermek istiyorum. Küçükkuyu tünellerimiz, rampadaki tünellerimiz, biri Troya birisi Assos ismiyle 2 tane muazzam tünel 11 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Cumhurbaşkanımızın, video konferans yolu ile katılımıyla Bakanımızın gelmesiyle köprünün bir anlamda bir ucunu da açmış olacağız” dedi.

Yol süresi 50 dakikadan 5 dakikaya
Assos Tüneli - Küçükkuyu arası 12,15 kilometre olan mesafe 2,52 kilometre kısalarak, 9,63 kilometreye düşecek. Yolun bölünmüş olarak trafiğe açılması ile yol sürüş konforu artacak ve 50 dakika olan süre de 5 dakikaya inecek. Bu durum gidiş-geliş olarak çalışan yolda kazaları en düşük seviyeye indirerek can ve mal kaybını önleyecek. İş gücünde 72 milyon TL ve 36 milyon TL akaryakıt olmak üzere toplamda 108 milyon TL tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacak.


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