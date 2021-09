Zilzal Suresinin Anlamı Nedir? Zilzal Suresi Ne İçin Okunur? Zilzal Suresi Arapça Türkçe Okunuşu

Zilzal Suresi, Medine döneminde inen ve 8 ayetten oluşan suredir. Zilzal suresi içerisinde kıyametin kopma anındaki dehşet verici olaylardan ve yaşanacak sarsıntılardan bahsedilmektedir. Surenin başında kıyamet günü yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağı ve içindeki tüm ağırlıkları dışarı atacağı anlatılmıştır. Kıyamet günü yaşanacak olaylardan bahsetmesi sebebiyle oldukça önemli olan Zilzal Suresinin anlamı pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Bu yazımızda Zilzal Suresi hakkında bilgi edinmek isteyenler için sure hakkında tüm detaylara yer verdik. İşte Zilzal Suresi ne için okunur? sorusunun cevabı ve tüm detaylar…





ZİLZAL SURESİ OKUNUŞU



ZİLZAL SURESİ ANLAMI



ZİLZAL SURESİ TEFSİRİ



ZİLZAL SURESİNİN FAZİLETİ NEDİR?



Bismillahirrahmânirrahîm.1- İza zülziletil erdu zilzaleha2- Ve ahracetilerdu eskaleha3- Ve kalel insanü ma leha4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha5- Bienne rabbeke evha leha6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerahRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.İslam alimleri tarafından sıklıkla gerçekleştirilmektedir. İslam alimlerinin görüşleri ve İslami kaynaklara göre Zilzal suresinin tefsiri bu şekilde gerçekleştirilmiştir.Zilzâl sûresi yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları (eskāl) dışarıya atacağı günü hatırlatılmakla başlar. Diğer âyetlerde sûra üfürülmekle vuku bulacağı ifade edilen bu olayın (ez-Zümer 39/68) ikinci üfleyişle meydana geleceğini söylemek mümkündür. 2. âyette yer alan "eskāl" kelimesi Taberî ve İbn Kesîr'e göre yerin karnındaki (kabirlerdeki) ölüleri anlatır. Buna yer küresinin kendi içinde sakladığı çeşitli maden ve hazineler de eklendiği takdirde bu yer sarsıntısını birinci ve ikinci üfleyiş olarak kabul etmek gerekir. Ardından, tasvir edilen durum karşısında inkârcılar veya bütün insanlar hayrete düşüp, "Arzın bu hali nedir?" diyeceklerdir. O gün Cenâb-ı Hakk'ın ilhamıyla yer küresi, üzerinde işlenen bütün amelleri haber verecektir. Dünyada peygamberlerin tebliğlerine doğrudan veya dolaylı biçimde muhatap olan insanlar tek başlarına ve dağınık şekilde hesap yerine geleceklerdir. Zerre kadar iyilik yapan da zerre kadar kötülük yapan da karşılığını bulacaktır.Sûrenin tefsiri hakkında rivayet edilen hadislerden biri şöyledir: Abdullah b. Ömer'den nakledildiğine göre sûre nâzil olurken orada bulunan Ebû Bekir ağlamaya başlamış, Hz. Peygamber bunun sebebini sorunca sûrenin kendisini ağlattığını söylemiş, bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Siz hiç hata etmez, günah işlemez olsaydınız Allah Teâlâ sizden sonra hata edip günah işleyen bir ümmet yaratır ve -tövbe etmeleri üzerine- onları affederdi" (Vâhidî, s. 368; Heysemî, VII, 141). Resûl-i Ekrem, yerin içinde sakladığı haberlerden bahseden 4. âyete atıfta bulunarak yerin sakladığı haberlerin ne olduğunu sormuş, yanındakiler bunu Allah ve resulünün bildiğini söyleyince şöyle demiştir: "Yerin içinde barındırdığı haberler, Allah'ın her erkek ve kadın kulunun yer üzerinde işlediği amellere şahitlik edip şöyle demesidir: 'Benim sırtımda filân ve filân günde şu ve şu amelleri işledin; evet yerin haberleri bundan ibarettir" (Müsned, II, 347; Tirmizî, "Ṣıfatü'l-ḳıyâme", 7; "Tefsîrü'l-Ḳurʾân", 99) Peki,İslam âlemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Zilzal Suresinin fazileti ile ilgili olarak pek çok hadis kaynağında çeşitli bilgiler yer almaktadır. Aşağıda yer verdiğimiz hadislerde Zilzal Suresinin faziletleri hakkında bilgiler vardır. ‘’ sorusunun cevabını arayan kişiler içinZilzal Suresi ile ilgili bir hadise göre, bir sahâbî Resûlullah'ın huzuruna gelip kendisine Kur'an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber "elif lâm râ'", "hâ mîm" veya tesbih kavramıyla başlayan sûrelerden okumasını söylemiş, sahâbî bunların her biri için, "Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış" şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sûre okutmasını talep etmiştir. Resûl-i Ekrem ona Zilzâl sûresini okutmuştur. Sahâbî okumasını bitirince, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilâve etmeyeceğim" demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur" (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaût], XI, 139-141; Ebû Dâvûd, "Şehru ramażân", 9; İbrâhim Ali, s. 302-303, 360-361).Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına, İhlâs'ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 10; İbrâhim Ali, s. 360-363; Kâfirûn sûresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Zilzâl sûresinin Kur'an'ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve âhirete dair olmasına, sûrenin âhiret ahkâmını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır.ve faziletleri İslam alimleri tarafından bu şekilde tefsir edilmiştir.