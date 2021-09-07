Erzurum’dan sonra bir rezalet de Ankara Yenimahalle’de!

Böbrek ticareti ve usulsüz kadrolaşma rezaletiyle çalkalanan CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde şimdi de taciz skandalı patlak verdi. Belediye çalışanının böbreğini zorla alıp yeğenine naklettirmekle suçlanan CHP'li Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu tarafından Zabıta Müdür Yardımcılığına atanan köylüsü Ali İhsan Karaaslan'ın emri altındaki Ş.D. adlı kadın zabıta çalışanını taciz ettiği ortaya çıktı.



Bir taciz de Yenimahalle'de



Taciz ve tecavüzlerin salgına dönüştüğü CHP'de gün geçmiyor ki yeni bir rezalet patlak vermesin. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, parti binasında görevli çaycı kadını taciz ettiğine yönelik ses kayıtları gündemdeki yerini korurken bir taciz haberi de böbrek ticareti ve usulsüz kadrolaşma rezaletiyle çalkalanan Yenimahalle Belediyesi'nden geldi. Belediye Zabıta Müdür Yardımcısı Karaaslan'ın emri altındaki Ş.D. adlı kadın zabıta çalışanını taciz ettiği ortaya çıktı. Bir belediye çalışanının böbreğini zorla alıp yeğenine naklettirmekle suçlanan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun köylüsü olduğu için Zabıta'ya atanan Arslan'ın, mağdure Ş.D'yi, “Git istediğin adama şikayet et. Ben memurum. Parti de Yaşar da arkamda” diye tehdit etmiş.







‘Gereğini yapacağım' dedi, yapmadı



Yenimahalle'de yaşanan skandalda, sözlü ve elle tacize maruz kalan genç kadın işten atılma korkusuyla şikâyetçi olmazken, belediye yönetiminin ise taciz rezaletinin üstünü örttüğü iddia edildi. Bunun üzerine aynı birimde çalışan zabıta memuru Z.K. tarafından önce Zabıta Müdürü Necati Bayraktar'a tacizle ilgili dilekçe verildi. Taciz ile ilgili mesajları okuyan Bayraktar, buna rağmen kendisine ulaşan dilekçeyi işleme almak yerine sümenaltı etti. Ardından, Bayraktar ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'ndan randevu aldıklarını belirten Z.K, şunları anlattı: “Necati Bey, ‘Ben Yaşar Başkandan randevu aldım, birlikte görüşelim' dedi. Birlikte çıktık. Ali İhsan çalışan bayanı taciz ediyor, bu adam sapıktır dediğimizde, ‘belge var mı' dedi. Konuşmaları verdim, mesajları okuttum. Konuşmaların hepsini dinledi. Kimseye bir şey demeyin gereğini yapacağım diyerek söz verdi' diyerek olayın duyulmasını engellemeye çalıştığı halde, hiçbir adım atmadı.”







CHP yönetimi suskun



Öte yandan; geçtiğimiz yıl CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 20 Kasım'da parti teşkilatından bir kadına tecavüz etmesiyle başlayan seri tecavüz salgınında vaka sayısı 20'yi geçerken, CHP yönetiminin manidar suskunluğu sürüyor.