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CHP'li belediyeden şaşırtmayan hizmet: Bilecik'in göbeğine 11 tonluk Şeyh Edebali heykeli

CHP'li belediyeden şaşırtmayan hizmet: Bilecik'in göbeğine 11 tonluk Şeyh Edebali heykeli

Belediyecilikte tek yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimindeki Bilecik'te şaşırtmayan bir hizmet daha hayata geçirildi. Belediye tarafından 11 tonluk Bilecik mermerinden yaptırılan Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Şahin'in heykele hayranlıkla bakışı ise dikkat çekti.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:22
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:44
CHP'li belediyeden şaşırtmayan hizmet: Bilecik'in göbeğine 11 tonluk Şeyh Edebali heykeli

Heykel hizmetinde sınır tanımayan CHP'li belediyelerin son durağı Bilecik oldu. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan Kayı Anıtı, geçtiğimiz aylarda Bilecik Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırılmıştı.

HEYKELİN AÇILIŞI İBB'NİN MEHTERAN TAKIMI İLE YAPILDI

Alt yapı çalışmalarının ardından 11 tonluk Bilecik mermerinden yapılma Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı törenle açıldı. Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konseri ve folklor gösterileri gerçekleşti.




DAHA ÖNCE DE OSMAN GAZİ HEYKELİ DİKİLDİ

Ardından heykel ve anıtın açılışı yapıldı. Açılışa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve davetliler katıldı. Öte yandan daha önceden de kent girişine Osman Gazi'nin heykeli yapılmıştı.


Chp'li Belediye Heykel Skandalı


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