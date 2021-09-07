CHP'li Aylin Nazlıaka ve ekibinin '‘Reisi size yedirtmeyiz’ deyip üzerimize araç sürdüler' yalanını CHP'liler bile yalanladı!

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, ''Reisi size yedirtmeyiz' deyip direksiyonu üzerimize sürdüler' iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Emniyet ifadelerine göre olayın şahidi olan CHP'li bir kadın, tartışma sırasında sadece şoförün şahsına küfredildiğini söyledi.











RESMEN SENARYO YAZDILAR



Nazlıaka, Çanakkale ziyareti sırasında otobüsten inen CHP'lilerin üzerine Vedat Aygören isimli şahıs tarafından 'Reisi size yedirtmeyiz' denilerek araç sürüldüğünü iddia etmişti. CHP'li şoför Gökhan Gülyurt ise işi daha da ileri götürerek 'Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret edildiğini' öne sürmüştü.







CHP'ye müzahir basında geniş yer bulan iddianın asılsız olduğunu bizzat CHP'liler yalanladı. Söz konusu olayda şikayetçi olan bir diğer isim CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülsüm Çisem Özer'in emniyete verdiği ifadede, sadece CHP'li Gülyurt'un şahsına küfür edildiğini, başka bir küfür duymadığını ifade etti.



BAŞKA KÜFÜR DUYMADIM



Özer şunları kaydetti:



'Otelin önündeki cebe otobüs yanaştı, bizde hemen onun arkasına aracımızı çektik ve dörtlülerimizi yaktık. Genel Başkan otobüsten inip otele girdi. Biz aracımıza dönerken, açık havada sigara içmeye karar verdik, sigaralarımızı yaktık. Otobüsün önünden sesler duydum. 52 FS 524 plakalı aracın otobüs ile burun buruna durmuş olduğunu ve Gökhan Gülyurt'a küfürler ettiğini duydum. Yukarıda anlattığım gibi ben bu şahsın Gökhan Gülyurt'un şahsına küfür ettiğini duydum, başkaca küfürlerini duymadım.'



40 YILLIK CHP'LİYİM



“Reisi size yedirtmeyiz” diyerek arabayı CHP'lilerin üzerine sürdüğü ileri sürülen Vedat Aygören ise tüm iddiaları yalanladı. Aygören ifadesinde, kimseye hakarette bulunmadığını, kimsenin üzerine bahse konu ifadelerini kullanarak araç sürmediğini ifade etti. Vedat Aygören sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da kendisinin de CHP'li olduğunu, hiçbir olaya karışmadığını ifade etti. Aygören “Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP'liyim. Ben böyle iftira görmedim” dedi.

