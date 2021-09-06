USD (Alış - Satış) : 8,28 - 8,29 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Güncel
Tanju Özcan'ın çirkin sözleri ile ilgili yeni gelişme! Disipline sevk edildi...

Tanju Özcan'ın çirkin sözleri ile ilgili yeni gelişme! Disipline sevk edildi...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını gülerek çirkin bir şekilde anlatınca tepkilerin odağı olmuştu. CHP, Tanju Özcan ile ilgili merak edilen kararını açıkladı. Özcan, disipline sevk edildi.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:53
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:32
Tanju Özcan'ın çirkin sözleri ile ilgili yeni gelişme! Disipline sevk edildi...

HP yönetimi, skandal ifadeleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarmakla yetindi. CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın eleştirilen sözleri hakkında açıklama yaptı.

Faik Öztrak'ın açıklaması şöyle oldu:

Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi.

Bu özrü de de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarı için sevk edilmesine MYK'da oy birliği ile karar verdik.


NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı.

Özcan, 'Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var' dedi.

Özcan'ın bu sözleri, özellikle sosyal medyada yoğun tepki çekti. Twitter gündeminde, 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle binlerce tweet atılıp, birinci sırada yer aldı.

Tanju Özcan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı