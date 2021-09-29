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Teknoloji
TOGG'dan stretajik hamle! Son paylaşım herkesi heyecanlandırdı

TOGG'dan stretajik hamle! Son paylaşım herkesi heyecanlandırdı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:53
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:09
TOGG'dan stretajik hamle! Son paylaşım herkesi heyecanlandırdı



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda stretajik bir hamlenin yapıldığı aktarıldı. TOGG tarafından kurulan, Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.

Bahsi geçen paylaşımda, 'Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk.' ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.


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