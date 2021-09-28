HDP terör şartı koştu, CHP ve İYİ Parti sustu! AK Parti'den sert tepki: HDP ittifakı esir almış...

2023 seçimleri öncesi HDP'yi yanında tutmak isteyen Millet İttifakı süreci yönetmekte güçlük çekiyor. HDP, kilit parti olduğunu belirterek, ittifakta yer almak için belli şartları öne sürüyor. Dün siyasi tutum belgesini açıklayan HDP, 11 maddeyi kamuoyuna deklare etti. HDP'nin açıklamasında, 'Terörle mücadele dursun' şartı dikkat çekti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak arayışında olmadıklarını belirterek CHP'ye gözdağı verdi. CHP ve İYİ Parti terör şartının öne sürülmesine de sessiz kaldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede İYİ Parti ve CHP'ye ateş püskürdü. Turan, ittifakın HDP tarafından şekillendirildiğini, adeta esir alındığını ifade etti.



CHP'NİN KÜRT SORUNU AÇIKLAMASINA YANIT: TERÖRLE MÜCADELE DURSUN



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' açıklamasına cevap verildi. HDP'nin bu konuda her zaman hazır olduğu belirtilerek, çözümün adresi olarak Kılıçdaroğlu gibi TBMM gösterildi.



HDP, ittifak ve muhatap olma şartı olarak Türkiye'nin terörle mücadeleye ara vermesini istedi. HDP, yayımladığı deklarasyonda 'Kürt sorununda demokratik çözüm' ismini verdiği 4. maddede Türkiye'nin terörle mücadelesini sonlandırmasını istedi. İlgili maddede 'Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na, açıkça 'olmazsa olmazımız' budur denildi. Kürt sorunun çözümü için Kılıçdaroğlu'na sunulan diğer bir şart ise 'Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır' ifadeleriyle metinde yer aldı.



AK PARTİLİ HASAN TURAN CHP VE İYİ PARTİ'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ



AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, İYİ Parti ve CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi.



Turan şu ifadeleri kullandı:



HDP'nin duruşunu herkes biliyor. Terörle arasına mesafe koymayan, terörü destekleyen açıklama ve uygulamalara imza atan, PKK'nın siyasi uzantısı olan bu siyasi parti ile dirsek temasında olanların bu deklarasyona tepkisiz kalması manidardır.



HDP zaten Kandil-İmralı ve emperyalistlerin emrinden çıkmayan, onların talimat ve emirleriyle hareket eden bir yapıdır. Bunu kendileri de açıkça ifade ediyorlar.



Yıllardır katliam yapanların barış istemesi güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla PKK'nın bitme noktasına geldiğinin işaretidir. Unutmayalım ki, cinayet konusunda en becerikliler, cinayet karşıtı vaaz verenlerdir. Savaşı en iyi becerenler, barış nutukları atanlardır.

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'MİLLET İTTİFAKI'NIN BU KONUDAKİ SESSİZLİĞİ SEÇMENLERİNİ ÜRKÜTMEMEK İÇİN'



Millet ittifakının bileşenlerinin bu konudaki sessizliği kendi seçmenlerini ürkütmemek, endişeye sevketmemek içindir. Geçmişte de 'bize destek verin ama yanımızda görünmeyin' sözleri malumdur.



HDP'yi meşru muhatap olarak gördüğünü ifade eden, dostları arasında değerlendiren CHP'nin bu konuda HDP ile aynı çizgide olduğunu söylemek mümkündür. Zaten zaman zaman CHP'li vekillerin yetkililerin terörist cenazelerine katılması, terörle iltisaklarından dolayı görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmesi, destek çıktıklarını herkes biliyor.







'HDP MİLLET İTTİFAKINI ESİR ALMIŞ'



Millet ittifakının diğer ortağıda suya sabuna dokunmayan açıklamalarla, idareyi maslahatla günü kurtarmaya çalıştığını görüyoruz.



HDP Millet ittifakını esir almışa benziyor. İstediği zaman istediğini söylüyor. Bizim sayemizde orada oturuyorsunuz diyor ses yok. İstanbul'u, Ankara'yı biz olmasak alamazdınız diyor ses yok. Adres İmralı'dır diyor yine ses yok. HDP ittifakı istediği gibi yönlendiriyor, istediği şekle sokuyor.



Umarız çok geç olmadan bu kirli ittifaka gönül veren vatanseverler, muhafazakârlar bu durumu daha net görürler. HDP'nin kuyruğunda siyasi ikbal peşinde koşan CHP ve İP içindeki aklı selim isimler bu ittifakın ne kadar tehlikeli olduğunu farkederler.