Bursluluk ücreti ne zaman ödenecek? 2021 İOKBS ne kadar? Ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenmiş olan tarihler arasında uygulanan Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) bir diğer adı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanmasının ardından ‘Bursluluk paraları ne zaman ödenecek?’ sorusu gündeme geldi. Peki, bursluluk ücreti ne zaman ödenecek? 2021 İOKBS ne kadar? Bursluluk ücreti ne zaman yatacak? İşte İOKBS bursluluk ücreti hakkında merak edilenler…
28 Eylül 2021 tarihinde İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanması üzerine pek çok soru gündeme geldi. Eski ismi ile Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olan İOKBS, şimdiki ismi ile ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ücretlerinin ne zaman yatırılacağı açıklanıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavda burs almaya hak kazananların ‘2021 İOKBS ne kadar?’ sorusunu sorması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, bursluluk ücreti ne zaman ödenecek? 2021 İOKBS ne kadar? İşte 2021 bursluluk ücretleri hakkında merak edilenler…