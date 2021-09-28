Bursluluk ücreti ne zaman ödenecek? 2021 İOKBS ne kadar? Ne zaman yatacak?

28 Eylül 2021 tarihinde İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanması üzerine pek çok soru gündeme geldi. Eski ismi ile Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olan İOKBS, şimdiki ismi ile ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ücretlerinin ne zaman yatırılacağı açıklanıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavda burs almaya hak kazananların ‘2021 İOKBS ne kadar?’ sorusunu sorması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, bursluluk ücreti ne zaman ödenecek? 2021 İOKBS ne kadar? İşte 2021 bursluluk ücretleri hakkında merak edilenler…





2021 İOKBS BURSU NE KADAR?



İOKBS BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği açıklamaya göre geçtiğimiz yıl 310 TL olan İOKBS bursluluk ücretine bu yıl zam yapıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine verilen İOKBS ücreti 330 TL olarak belirlendi.28 Eylül 2021 tarihinde açıklanan İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Duyurunun gerçekleşmesinin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler ‘?’ sorusunu gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre İOKBS bursları her ayın 15’ine kadar öğrenci hesaplarına yatırılmaktadır. Bu yıl 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanan bursluluk sınavı sonuçlarının ardından ilk bursun Ekim ayının 15’ine kadar ödenmesi bekleniyor.Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılık hakkını kullanan öğrenciler ise 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasızlık Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7’nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.Soruu ve daha fazlası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu şekilde açıklanmıştır.