Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Ajax Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye’nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, grubunun ikinci maçında Hollanda’nın temsilcisi olan Ajax'a konuk olacak. Maç öncesinde Süper Lig’de sakatlanmalar yaşayan Beşiktaş’ta ; Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadrosunda yer almayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı son bulmasına rağmen sahaya çıkmaya hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda maçına çıkmayacak. Maça saatler kala gelen ‘Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta?’ sorusu cevaplandırıldı. Peki, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Ajax maçı hakkında merak edilenler…









Beşiktaş Ajax Maçı Ne Zaman?



Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta?



Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta?



Ajax-Beşiktaş muhtemel 11'ler:



Avrupa Şampiyonası heyecanı hız kesmeden devam ederken bu kez sahaya tek temsilcimiz çıkacak. Onlarca takımın arasında kalmayı başaran ve Avrupa Şampiyonası’nda yoluna devam eden Beşiktaş, Hollanda’nın gözde takımlarından olan Ajax ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kalmışken seyircinin ‘?’ sorusunu gündeme getirmesi üzerine açıklama gecikmedi. Avrupa Şampiyonası maç takvimine göre heyecanla beklenen Beşiktaş Ajax maçı 28 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Peki,Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Beşiktaş Ajax karşılaşması Türkiye saati ile 19.45’te başlayacak. 19.45’te başlayacak olan maç Johan Cruyff Arena’da gerçekleşecek.Avrupa Şampiyonası’nda tek temsilcimiz olan Beşiktaş’ın Bu akşam oynayacağı Beşiktaş Ajaç maçı Exxen’de naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Exxen’e kayıt olarak canlı yayını takip edebilecek.İşte heyecanla beklenenAjax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, HallerBeşiktaş: Ersin, Roser, Serdar, N’Sakala, Rıdvan, Gökhan, Josef, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayimaç saatinin yaklaşmasının ardından yayınlanacak.