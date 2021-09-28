USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,85 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,36
Ana Sayfa.
Güncel
Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Geçtiğimiz iki hafta boyunca Süper Lig’de sakatlıklarla gündeme gelen Beşiktaş 4 puan kaybetti. 4 puanın kaybedilmesi sonrasında büyük moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş bu akşam Ajax ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde eksik kadrosu ile yer alacak olan Beşiktaş’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Ajax maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Ajax maçı hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:04
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:49
Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Ajax Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye’nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, grubunun ikinci maçında Hollanda’nın temsilcisi olan Ajax'a konuk olacak. Maç öncesinde Süper Lig’de sakatlanmalar yaşayan Beşiktaş’ta ; Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadrosunda yer almayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı son bulmasına rağmen sahaya çıkmaya hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda maçına çıkmayacak. Maça saatler kala gelen ‘Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta?’ sorusu cevaplandırıldı. Peki, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Ajax maçı hakkında merak edilenler…



Beşiktaş Ajax Maçı Ne Zaman?


Avrupa Şampiyonası heyecanı hız kesmeden devam ederken bu kez sahaya tek temsilcimiz çıkacak. Onlarca takımın arasında kalmayı başaran ve Avrupa Şampiyonası’nda yoluna devam eden Beşiktaş, Hollanda’nın gözde takımlarından olan Ajax ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kalmışken seyircinin ‘Beşiktaş Ajax maçı ne zaman?’ sorusunu gündeme getirmesi üzerine açıklama gecikmedi. Avrupa Şampiyonası maç takvimine göre heyecanla beklenen Beşiktaş Ajax maçı 28 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Peki, Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta?

Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta?


Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Beşiktaş Ajax karşılaşması Türkiye saati ile 19.45’te başlayacak. 19.45’te başlayacak olan maç Johan Cruyff Arena’da gerçekleşecek.

Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta?


Avrupa Şampiyonası’nda tek temsilcimiz olan Beşiktaş’ın Bu akşam oynayacağı Beşiktaş Ajaç maçı Exxen’de naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Exxen’e kayıt olarak canlı yayını takip edebilecek.



Ajax-Beşiktaş muhtemel 11'ler:


İşte heyecanla beklenen Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler;

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller
Beşiktaş: Ersin, Roser, Serdar, N’Sakala, Rıdvan, Gökhan, Josef, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi

Beşiktaş Ajax kesin kadrolar maç saatinin yaklaşmasının ardından yayınlanacak. 

Beşiktaş Ajax


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı