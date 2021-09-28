Beşiktaş Ajax Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Geçtiğimiz iki hafta boyunca Süper Lig’de sakatlıklarla gündeme gelen Beşiktaş 4 puan kaybetti. 4 puanın kaybedilmesi sonrasında büyük moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş bu akşam Ajax ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde eksik kadrosu ile yer alacak olan Beşiktaş’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Ajax maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Ajax maçı hakkında merak edilenler…
Ajax Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye’nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, grubunun ikinci maçında Hollanda’nın temsilcisi olan Ajax'a konuk olacak. Maç öncesinde Süper Lig’de sakatlanmalar yaşayan Beşiktaş’ta ; Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadrosunda yer almayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı son bulmasına rağmen sahaya çıkmaya hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda maçına çıkmayacak. Maça saatler kala gelen ‘Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta?’ sorusu cevaplandırıldı. Peki, Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Ajax maçı hakkında merak edilenler…