Diş Teli Temizliği Nasıl Yapılır? Diş Teli Nasıl Fırçalanır?

Diş teli temizliği, diş teli tedavi sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konudur. Düzenli temizlik sağlanmadığında çeşitli problemler meydana gelir ve bu durum tedavi sürecinin uzamasına neden olur. Bu nedenle diş teli tedavisi gören kişilerin ‘Diş teli temizliği nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını bilmesi son derece önemlidir. Peki, diş teli nasıl fırçalanır? Haberimizin detayında sizler için diş teli temizliğinin nasıl yapılacağından diş telinin nasıl fırçalanacağına kadar pek çok bilgi verdik. Diş teli temizliği hakkında tüm bilgilere haber detayından ulaşabilirsiniz…





Diş Teli Temizliği Nasıl Yapılır?



Diş Teli Varken Diş Nasıl Fırçalanır?



Diş Teli Temizliğinde Hangi Ürünler Kullanılabilir?



Diş teli temizliği, diş teli tedavi sürecinde olan hastaların son derece dikkatli olması gerektiği konulardan birisidir. Çünkü tedavi sürecinde olan hastanın diş teli temizliğine dikkat etmemesi dişlerin çürümesine, diş eti iltihabına ve hastanın mikrop kapmasına neden olabilir. Bu ve bunun gibi durumlarla karşılaşmamak adına diş teli temizliğine dikkat edilmesi son derece önemlidir. Diş çürüklerinin meydana gelmemesi, bakterilerin dişlere yerleşmemesi ve çoğalmaması için diş teli temizliğinin her gün aksatılmadan yapılması gerekir. Peki,Ortodonti tedavisi sürecinde olan hastalar diş tellerine herhangi bir zarar vermeden dişlerini nasıl fırçalayacağını merak ediyor. Alanında uzman diş hekimleri bu konuda hastalara yol göstermek adına pek çok açıklama gerçekleştirmiştir. Diş hekimlerinin açıklamalarına göre diş teli varken diş fırçalamak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.• İlk aşamada dişlerinizi fırçalayacağınız diş fırçası mutlaka yumuşak uçlara sahip olmalıdır. Sert uçlu diş fırçaları hem dişlerinize hem de tel tedavinize olumsuz etki bırakabilir.• İkinci adımla ise diş macunu seçimi yer alıyor. Diş teli tedavisi sürecinde kullandığınız macunun flüorit içeriyor olması dişin güçlenmesine yardımcı olacaktır.• Bunun yanı sıra elektrikli diş fırçası kullananlar ise diş fırçasını orta seviyede kullanmalıdır.• Dişleri fırçalarken fırçanın sert kısımlarını diş braketlerine değdirmemeye özen gösterin. Fırçanın sert kısımlarının gelmesi braketlerin kırılmasına neden olabilir• Elektrikli diş fırçası kullanmıyorsanız fırçanın ulaşamadığı bölgeler için ara yüz fırçalarından yardım alabilirsiniz. Bu durum diş temizliğinizin güvenilir bir şekilde yapılması adınason derece önemlidir. Ancak ara yüz fırçaları daha sert bir yapıya sahip olduğu için kullanırken daha dikkatli olunmalıdır.• Son adımda ise dişlerin temizliğini tamamladıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa yer vermemek adına diş ipi kullanabilirsiniz.Diş teli temizliği yaparken diş macunu, diş ipi ve diş fırçası seçimi dışında kullanılabilecek tüm ürünler ortodonti hekimine danışarak seçilmelidir. Diş teline ve tedavi sürecine herhangi bir zarar vermemek adına bu duruma uyum sağlamak son derece önemlidir. Ancak diş ipi ve ara yüz fırçası tüm diş teli tedavisi uygulanan hastalar tarafından kullanılmalıdır.Alanında uzman diş hekimleri ‘?’ sorusuna bu şekilde cevap vermiştir.