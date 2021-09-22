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Açılışı 10 CHP'li Başkan Yapmıştı! Kreş Ortada Yok!

Açılışı 10 CHP'li Başkan Yapmıştı! Kreş Ortada Yok!

Adana’nın Kozan ilçesinde 10 CHP’li belediye başkanın bir araya gelmesiyle temeli atılan kreşin imar planının bile olmadığı ortaya çıktı

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:21
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:38
Açılışı 10 CHP'li Başkan Yapmıştı! Kreş Ortada Yok!

Adana'nın Kozan ilçesinde 17 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından CHP'li 2 büyükşehir, 8'i ilçe belediye başkanının katıldığı törenle temeli atılan çocuk kreşinin imar planının olmadığı ortaya çıktı. Meclis toplantısında gün yüzüne çıkan skandalla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, 'Öyle bir açılıştı ki, belki kreşin kendisinden daha pahalıya bir açılış yapıldı. Ama gelin görün ki daha kreşin imar planı yapılmamış' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Cumhuriyet Mahallesi'nde 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek tek katlı kreşin temel atma törenine CHP'liler adeta çıkarma yapmıştı. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut ile Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yer almıştı.

ŞOV HALİNDE AÇILIŞINI YAPTILAR
Eylül ayının son oturumda meclis gündeminin 28. maddesinde yer alan Kozan'da görkemli bir şekilde temeli atılan çocuk kreşinin imar planın olmadığı maddenin oylanması istendi. Yapılan oylama sonucunda imar planını yapılmasına oy birliğiyle kabul edildi. Skandalın ortaya çıkması üzerine gündem dışı söz alan Ozan Gülaçtı, 'Biz burada Kozan'a bir hizmet olduğu için maddeyi kabul ediyoruz. Ancak bu işleri çıkıp medyada çok büyük açılışlarla şov haline dönüştürmek, yapılmayanı yapıyormuş gibi şeyleri de hoş karşılamıyoruz. Görüldüğü üzere bu bizlerde bu tür işlemlere destek veriyoruz' diye konuştu.


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