HDP Kılıçdaroğlu'ndan memnun: Sözleri bizim için çok kıymetli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP kanadından gelen peş art arda restler sonrası HDP'yi ittifak içinde tutmak için Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak 'HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' demiş ve sorunları HDP ile birlikte çözebileceklerini söylemişti.



Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında HDP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun sözlerini nasıl değerlendirdiğini aktardı.



'SÖZLERİ KIYMETLİ'



Buna göre, HDP'liler 'Partimizin bu kadar saldırı altında olduğu bir anda Kılıçdaroğlu'nın 'HDP ile çözeriz' demesi çok kıymetlidir' şeklinde düşünüyor.



TEMELLİ ÇATLAĞI



HDP, Sezai Temelli'nin CHP'ye verdiği 'Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır' cevabından ise rahatsız. HDP'liler tarafından Temelli'nin sözleri 'HDP'yi hiçleştiriyor' yorumundan bulunuyor.



