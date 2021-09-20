Nazar değen bebeğe hangi dua okunur? Bebekler için Nazar Duası

Nazar değmesi durumunda gerek maddi gerek manevi önlemlerin alınması son derece önemlidir. Özellikle bebeklerde can sıkan ve sürekli ağlamalarına sebep olan nazardan dualar ile kurtulmak mümkündür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’de torunları Hasan ve Hüseyin’in nazardan korunması için nazar duaları okumuştur. Peki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in okuduğu nazar duası nedir? İşte Nazar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu…





Nazardan korunmak için hangi sureler, dualar okunur?



Felak ve Nas suresi



Nazara karşı okunacak sureler nelerdir?



Peygamberimizin torunları için okuduğu nazar duası nasıldır?



Nazar Duasının Okunuşu Nasıldır?



Nazar Duasının Anlamı Nedir?



Nazardan korunmak için aşağıda yer alan dua ve sureleri okuyabilirsiniz.Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)Bismillâhirrahmânirrahîm1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak2. Minşerri ma halak3. Ve min şerri ğasikın iza vekab4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad5. Ve min şerri hasidin iza hasedBismillâhirrahmânirrahîm1. Kul e'ûzü birabbinnâs2- Melikinnâs3- İlâhinnâs4- Min şerrilvesvâsilhannâs5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi6- Minelcinneti vennâs.Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir (Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).Tüm bu duaların yanı sıra bebekler için nazar duası arayan kişiler Hz. Muhammed’in torunları Hasan ve Hüseyin’i nazardan korumak için okuduğu duayı okuyabilirler. Peygamberimizin torunları için okuduğu nazar duası aşağıda yer almaktadır.أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ(Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh"Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).?’ sorusunun cevabını arayan ebeveynler Ayetel Kürsi okuyabilirler.Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun. Ve ma huve illa zikrun lil alemin.Şüphesiz inkar edenler Zikr’i duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için) ‘Hiç şüphe yok o bile delidir.’ Diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in torunları için okuduğu dualar bu şekildedir.arayan kişiler bu duaları okuyabilir.