Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram nasıl düzeltilir?

Instagram'da yaşanan erişim problemi sonrasında bazı kullanıcılar karşılaştıkları sorunun herkeste olup olmadığını araştırmalara başladı. Dünya genelinde oldukça popüler olan bir sosyal medya uygulaması haline gelen Instagram'da akışın nedeniyle birçok kullanıcı 'instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve akış yenilenmiyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Instagram çöktü mü? İşte Instagram çöktü mü sorusunun cevabı…



INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?



UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME

INSTAGRAM'A NEDEN HİKAYE ATAMIYORUM?



Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzelir?



INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?



Instagram hesabına sahip olan kullanıcılar hesaplarına giriş yaparken 'akış yenilenemedi' hatası ile karşılaşıyor. Ancak Instagram'ın çöküp çökmediği hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Peki,Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a girin.Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.Instagram'ın çökmesiyle birlikte pek çok kullanıcıSorusunu gündeme getirdi. Eğer Instagram durduruldu hatası ile karşılaşıyorsanız şu yöntemleri deneyebilirsiniz;Instagram'ı tamamen kapatın.Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizleyin.Tekrar Instagram'ı açın.Eğer bu yöntemi uygulamanıza rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;Instagram'ı tamamen kapatalım.Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin.Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın.Instagram akış yenilenemedi hatası olması durumunda uygulamaya giriş gerçekleştirilemez. Problemin boyutuna bağlı olarak hesabımızdaki özellikler kısmen veya tamamen pasif hale gelebilir. Örneğin mesaj bölümü sorunsuz çalışır ancak sistem fotoğraf yüklenmesine izin vermeyebilir. Bu durumda sizlere gösterdiğimiz yollar ile Instagram hesabınızı kullanılabilir hale getirebilirsiniz.Çökmeden kaynaklı bir hata olması durumunda problemin Instagram tarafından düzeltilmesi gerekir. Bu sebeple sorunu Instagram'a bildirmeniz gerekiyor. Erişim sorununu Instagram'a bildirmek için;Instagram'ı açın ve hesap ayarlarına girin.Sayfanın alt kısmındaki Yardım başlığı altında bulunan 'Sorun Bildir' seçeneğine tıklayın.Açılan bölümü gerekli şekilde doldurup şikayet formunu Instagram'a gönderin.Bunlara rağmen hala sorun devam ediyorsa beklemeniz gerekiyor.Sosyal medyanın en sevilen ve en çok kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Instagram'a giriş sorunu yaşanıyor. 2 Eylül 2021 tarihinde sayısız kullanıcı Instagram hesabında akış yenileme hatasının çıkması üzerine Instagram'ın çöktüğü düşünüldü. Konu hakkında resmi bir açıklama yok ancak uygulamanın akış kısmında bir süredir akış hatası yaşanıyor. Durumun ne zaman düzeleceği hakkında resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.? Sorusunu soranların sayısı giderek artsa da Instagram'ın ne zaman düzeleceği hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.