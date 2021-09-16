Taha Suresinin Anlamı Nedir? Taha Suresinin Faziletleri Nelerdir? Taha Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu

Mushaftaki sıralamasına göre yirminci, iniş sırasına göre kırk beşinci olan Taha suresi, adını 1. Ayetinde yer alan harflerden almıştır. İlk ayetteki ‘Ta' ve ‘Ha' harflerinden adını alan surenin bir diğer adı ise El-Kelam'dır. 16. Cüzün içerisinde yer alan Taha suresi, içerdiği mesajlar sebebiyle tüm Müslümanların okuması gereken surelerdendir. Peki, Taha suresi ne için okunur? Taha suresinin anlamı….









Taha Suresi Türkçe Okunuşu



Taha Suresinin Anlamı Nedir?



Taha Suresinin Faziletleri Nelerdir?



1.Taha2.Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka3.İlla tezkiratel limey yahşa4.Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula5.Errahmanü alel arşisteva6.Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera7.Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa8.Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna9.Ve hel etake hadiysü musa10.İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda11.Felemma etaha nudiye ya musa12.İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva13.Ve enahtertüke festemı' lima yuha14.İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı15.İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a16.Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda17.Ve ma tilke bi yemınike ya musa18.Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra19.Kale elkıha ya musa20.Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a21.Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula22.Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra23.Li nüriyeke min ayatinel kübra24.İzheb ila fir'avne innehu tağa25.Kale rabbişrah lı sadrı26.Ve yessir lı emrı27.Vahlül ukdetem mil lisanı28.Yefkahu kavlı29.Vec'al li vezıram min ehlı30.Harune ehıy31.Üşdüd bihı ezrı32.Ve eşrikhü fı emrı33.Key nüsebbihake kesıra34.Ve nezkürake kesıra35.İnneke künte bina besıyra36.Kale kad ütiyte sü'leke ya musa37.Ve lekad menenna aleyke merraten uhra38.İz evhayna ila ümmike ma yuha39.Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı40.İz temşı uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa41.Vastana'tüke li nefsı42.İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı43.İzheba ila fir'avne innehu tağa44.Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa45.Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa46.Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era47.Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda48.İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella49.Kale fe mer rabbüküma ya musa50.Kale rabbünellezı a'ta külle şey'in halkahu sümme heda51.Kale fema balül kurunil ula52.Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü rabbı ve la yensa53.Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta54.Külu ver'av en'ameküm inne fı zalike le ayatil li ülin nüha55.Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra56.Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba57.Kale ec'tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa58.Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva59.Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha60.Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta61.Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera62.Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva63.Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla64.Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la65.Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka66.Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a67.Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa68.Kulna la tehaf inneke entel a'la69.Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta70.Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa71.Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka72.Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil hayated dünya73.İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka74.İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya75.Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula76.Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka77.Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa78.Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm79.Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda80.Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva81.Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva82.Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda83.Ve am a'celek an kavmike ya musa84.Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda85.Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy86.Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı87.Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy88.Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy89.E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a90.Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy'u emrı91.Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa92.Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu93.Ella tettebian e fe esayte emri94.Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı95.Kale fe ma hatbüke ya samiriyy96.Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı97.Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa98.İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey'in ılma99.Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra100.Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra101.Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla102.Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka103.Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra104.Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma105.Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa106.Fe yezeruha kaan safsafa107.La tera fıha ıvecev ve la emta108.Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa109.Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla110.Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma111.Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma112.Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma113.Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra114.Fe teallellahül melikül hakk ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma115.Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma116.Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba117.Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka118.İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra119.Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha120.Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla121.Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava122.Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda123.Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka124.Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma125.Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra126.Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa127.Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka128.E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha129.Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma130.Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda131.Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka132.Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva133.Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula134.Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza135.Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda. Peki,1.Tâ Hâ.2, 3.(Ey Muhammed!) Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah'ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.4.(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.5.Rahmân, Arş'a kurulmuştur.6.Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O'nundur.7.Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.8.Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.9.Mûsâ'nın haberi sana ulaştı mı?10.Hani bir ateş görmüştü de ailesine, 'Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum' demişti.11.Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: 'Ey Mûsâ!'12.'Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın.'13.'Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.'14.'Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.'15.'Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim.'16.'Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helak olursun!'17.'Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?'18.Mûsâ dedi ki: 'O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm.'19.Allah, 'Onu yere at ey Mûsâ!' dedi.20.Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla akan bir yılan olmuş!21.Allah şöyle dedi: 'Tut onu. Korkma! Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz.'22, 23.'Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak, (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın.'24.'Firavun'a git, çünkü o azmıştır.'25.Mûsâ dedi ki: 'Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.'26.'İşimi bana kolaylaştır.'27, 28.'Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.'29.'Bana ailemden birini yardımcı yap,'30.'Kardeşim Hârûn'u.'31.'Onunla gücümü artır.'32.'Onu işime ortak et.'33.'Seni çok tespih edelim diye',34.'Seni çok zikredelim diye.'35.'Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.'36.Allah şöyle dedi: 'İstediğin sana verildi ey Mûsâ!'37.'Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk.'38.'Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:'39.'Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım.'40.'Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve 'size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi?' diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. (Sana baktı, büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık seni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen'e gittin). Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra (peygamber olman için) takdir edilmiş bir zamanda (Tûr'a) geldin ey Mûsâ!'41.'Ben seni kendim için seçtim.'42.'Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.'43.'Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır.'44.'Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.'45.Mûsâ ve Hârûn şöyle dediler: 'Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz.'46.Allah şöyle dedi: 'Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm.'47.'Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam, doğru yola uyanlara olsun.' '48.'Şüphesiz bize, azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu.'49.Firavun, 'Sizin Rabbiniz kim, ey Mûsâ?' dedi.50.Mûsâ, 'Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir' dedi.51.Firavun, 'Ya geçmiş nesillerin hali ne olacak?' dedi.52.Mûsâ şöyle dedi: 'Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta (levh-i mahfuzda yazılı)dır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz.'53.'Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir.' Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.54.Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için (Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren) deliller vardır.55.(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.56.Andolsun, biz ona (Firavun'a) bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.57.Şöyle dedi: 'Ey Mûsâ! Sihrin ile bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?'58.'Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda; uygun bir yerde, senin de, bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle.'59.Mûsâ, 'Buluşma vaktimiz, bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir' dedi.60.Bunun üzerine Firavun ayrılıp, hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi.61.Mûsâ onlara şöyle dedi: 'Yazıklar olsun size! Allaha karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır.'62.Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.63.Şöyle dediler: 'Şüphesiz bu ikisi, sihirleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar.'64.'Öyleyse, hilelerinizi toplayın (birbirinize destek olun) sonra sıra halinde gelin. Bu gün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır.'65.Sihirbazlar: 'Ey Mûsâ! Ya önce atmayı tercih edersin, ya da ilk atan biz oluruz' dediler.66.Mûsâ: 'Yok, (önce) siz atın' dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.67.Bunun üzerine Mûsâ içinde bir korku hissetti.68.Şöyle dedik: 'Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü, sensin en üstün olan.'69.'Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.'70.(Mûsâ'nın değneği, sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca) sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve, 'Hârûn ve Mûsâ'nın Rabbine inandık' dediler.71.Firavun, 'Demek, ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ'ya) inandınız ha! Şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz.'72.Sihirbazlar şöyle dediler: 'Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin.'73.'Şüphesiz ki biz; günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için, Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.'74.Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de (güzel bir hayat) yaşar.75, 76.Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.77.(Firavun'un imana yanaşmaması üzerine) Mûsâ'ya, 'Kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin (Mısır'dan) yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç' diye vahyettik.78.Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu.79.Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi.80.(Allah şöyle dedi:) 'Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr'un sağ yanını vadettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik.'81.'Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir.'82.'Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.'83.(Mûsâ Tûr'a varınca): 'Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?' (dedik.)84.Mûsâ şöyle dedi: 'Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye, acele ederek sana geldim.'85.Allah, 'Şüphesiz, biz senden sonra halkını sınadık; Sâmirî onları saptırdı' dedi.86.Bunun üzerine Mûsâ öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. 'Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? (Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya taptınız)?' dedi.87.Şöyle dediler: 'Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samirî de aynı şekilde attı.'88.Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. (Samirî ve adamları) 'Bu sizin de ilahınızdır, Mûsâ'nın da ilahıdır. Öyle iken Mûsâ, (İlahını burada) unuttu (da onu Tûr'da aramaya gitti)' dediler.89.Onlar bu heykelin, sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi?90.Andolsun, Hârûn onlara daha önce şöyle demişti: 'Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin.'91.Onlar da, 'Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz' dediler.92, 93.Mûsâ: (Tûr'dan dönünce) şöyle dedi: 'Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?'94.Hârûn: 'Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben, İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum' dedi.95.Mûsâ, 'Ya senin derdin neydi ey Samirî?' dedi.96.Samirî şöyle dedi: 'Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi.'97.Mûsâ, 'Çekil git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) 'Bana dokunmak yok!' diyeceksin.9 Senin için, asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak! Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.98.Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır99.(Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (Kur'an) verdik.100.Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.101.Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün1 bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür!102.O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.103, 104.Aralarında birbirlerine '(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız' diye gizli gizli konuşacaklar. –Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında olanları, 'Siz sadece bir gün kaldınız' diyecektir.105.(Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) halini soruyorlar. De ki: 'Rabbim onları toz edip savuracak.'106.'Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır.'107.'Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.'108.O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye (İsrâfil'e) uyarlar. Sesler, Rahmân'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.109.O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.110.O, önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve ahiretteki durumlarını) bilir. Onların bilgisi ise Rahmân'ı kuşatamaz.111.Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.112.Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan.113.İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar, yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.114.Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. 'Rabbim! İlmimi arttır' de.115.Andolsun, bundan önce biz Adem'e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.116.Hani meleklere, 'Adem için saygı ile eğilin' demiştik de, İblis'ten başka melekler hemen saygı ile eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı.117.Biz de şöyle dedik: 'Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun.'118.'Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur.'119.'Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.'120.Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: 'Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?'121.Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.122.Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.123.Allah şöyle dedi: 'Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici (kitap) gelir de, kim benim yol göstericime uyarsa artık o, ne (dünyada) sapar ne de (ahirette) sıkıntı çeker.'124.'Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.'125.O da şöyle der: 'Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum halde, niçin beni kör olarak haşrettin?'126.Allah 'Evet, öyle. Âyetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun' der.127.Haddi aşan ve Rabbi'nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.128.Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız, onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.129.Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı.130.O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın131.Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.132.Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.133.İnanmayanlar, 'Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!' dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur'an) onlara gelmedi mi?134.Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka, 'Ey Rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydık' derlerdi.135.Ey Muhammed, de ki: 'Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz!'Taha Suresinin KonusuTaha suresini okuyan her Müslüman ‘Taha suresinin konusu nedir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Hz. Muhammed'in maneviyatı, Hz. Musa'nın Firavuna karşı verdiği mücadele, Allah'ın verdiği nimetlere karşı hatalı davranışlar sergileyenlerin göreceği azap Taha suresinde açıklanmıştır. Aynı zamanda surenin içerisinde Hz. Adem'in yaratılmasına, şeytanın cennetten çıkmasına sebep oluşuna da yer verilmiştir.Taha Suresi'nin Tefsiri Nasıldır?Taha suresinin tefsiri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Taha suresinin tefsiri aşağıdaki şekildedir.Müfessirler arasında, bu sûrenin ilk âyetini oluşturan ve “tâ-hâ” şeklinde okunan iki harfin mahiyeti ve anlamı hususunda iki yorum vardır. a) Bunlar bazı sûrelerin başında yer alan ve teker teker okunduğu için “hurûf-i mukattaa” diye adlandırılan harflerdendir (bu konuda bilgi için bk. Bakara 2/1). b) Bunlar ayrı iki harf değil, anlamı olan bir kelimedir. Bu eğilim içinde kuvvetli bulunan görüşe göre bu kelime Arapça'nın bazı lehçelerinde “ey kişi, ey insan!” mânasına gelmektedir. Bu görüşün sahipleri, İslâm öncesi Arap şiirinden bu anlamdaki kullanımı gösteren örnekleri zikrederler. Ayrıca bu kelimenin Allah'ın isimlerinden biri olduğu ve bu âyette o isme yemin edildiği görüşü de ileri sürülmüştür (bk. Taberî, XVI, 135-137; İbn Âşûr, XVI, 182-183).Resulallah (sav) şu şekilde buyurdu: “Kim Taha Suresini devamlı olarak okursa, Kıyamet gününde kişiye ensar ve muhacirin sevabı verilir.” bu yüzden Taha süresinin de diğer sureler kadar tesirli bir sure olduğunu söyleyebiliriz. Taha suresini her kim ki devamlı okursa kısmeti açılır ve bekar ise kısa süre içerisinde hayırlı bir evlilik gerçekleştirir.ve daha fazlası İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.