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İETT araçlarının alım ve bakımının incelenmesi için komisyon kuruldu

İETT araçlarının alım ve bakımının incelenmesi için komisyon kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kentte son dönemde sık sık bozulan otobüsler nedeniyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyon, 2019-2020 ve 2021 yılındaki faaliyetleri inceleyecek.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:54
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:57
İETT araçlarının alım ve bakımının incelenmesi için komisyon kuruldu

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

Meclis'te gündem dışı konuşmalar dışında 232 madde görüşülerek komisyonlara havale edildi.

AK Parti ve MHP tarafından verilen karar teklif üzerine İETT'nin yaptığı ihalelerin teknik ve mali açıdan incelenmesi, varsa eksikliklerin araştırılması ve önerilerin sunulması amacıyla üç ay süreli araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

2019-2020 ve 2021 yılındaki faaliyetleri inceleyecek komisyon, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu ismi ile çalışacak.

AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla İBB Meclisi karar özetlerinin halka iletilmesi ve gazetelere destek olunması amacıyla ilgili, resmi ilan hakkı bulunan gazetelerde yayınlanması için gündem teklifi verildi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Meclis'in internetten canlı yayınlandığını ve hukuki bir engelin olup olmadığının araştırılmasını istedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin de yakın dönemde böyle bir karar aldığını belirterek, benzer bir çalışmayı İstanbul’da yapmak istediklerini kaydetti.

Teklif oy birliği ile Hukuk Komisyonu'na havale edildi.


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