Pfizer'den Biontech aşısı itirafı: 'Bu iş yürümeyecek' dedik!

Yaklaşık 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran ve yeni bir normali zorunlu kılan koronavirüs ile mücadelede her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye yerli ve milli aşısını da acil kullanım onayı aşamasına getirirken dünyada aşılama oranları gün geçtikçe artıyor. Hatırlatma dozunun da yeni bir gündem olduğu koronavirüs savaşında ilaç devi Pfizer'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Biontech aşısı ve Prof. Dr Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci hakkında önemli ifadelerin yer aldığı son dakika aşı itirafında Pfizer yetkilileri bakın neler anlattı.
Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılı itibarıyla görülmeye başlanan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Özellikle farklı ülkelerde mutasyona uğrayan virüs uzun süre can almaya devam etti ve halen kontrol altına alınması için büyük bir mücadele veriliyor. Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 bugün itibarıyla 4.6 milyonun üzerinde cana mal oldu.
Her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı kovid savaşında ilaç devi ve Biontech'in ortağı olan Pfizer'den çok konuşulacak bir aşı itirafı geldi. Şirket yetkilileri yaptıkları son dakika açıklamasında Şahin ve Türeci'ye'Bu iş yürümeyecek arkadaşlar' dediklerini açıkladı.
EN ÖNEMLİ AŞILARDAN BİRİ BIONTECH OLMUŞTU
Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi. O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.
PRİZER'DEN AŞI İTİRAFI!
Dünya üzerinde uygulanan aşı sayısı 5 milyar barajını geride bırakırken, bugün Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan bu aşı için Pfizer cephesinden çok konuşulacak açıklamalar geldi.
Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.
İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Pfizer, yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirdi.
PFİZER'DEN ŞAHİN VE TÜRECİYE BU CEVAP GELMİŞ