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28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü

28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

Ekleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:11
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:13
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

NE OLMUŞTU
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına yazı göndermişti.


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