Zihni Çakır'dan Mansur Yavaş'ın usulsüz ihalesine suç duyurusu! Hesabını verecekler....

Gazeteci Zihni Çakır, Mansur Yavaş’ın ASKİ’de fahiş fiyatla aldığı sayaç ihalesine suç duyurusunda bulundu.



Zihni Çakır sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;



Beypazarı eski Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’ın, haklarında ihale usulsüzlüğü gibi devam eden dava ve soruşturmalar olmasına rağmen Aydın Adana gibi illerden getirdiği bürokratlarının SAYAÇ ALIM İHALESİ ile ilgili @ankaracbs' na 2021/182… numara ile SUÇ DURURUSUNU yaptım.



ASKİ’nin SAYAÇ ALIM İHALESİ ile ilgili bugü @ankaracbs

na yaptığım ÖRGÜTLÜ OLARAK İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞI yönündeki suç duyurusunun dışında aynı ihale ile ilgili CHPli Mansur Yavaş için de GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçundan tabii ki ayrı bir SUÇ DUYURUSUNDA bulunacağım.



“Bir bürokratım yargılanırsa ben de müdahil olacağım” diye şeref sözü veren CHPli Mansur Yavaş, mesela ihale usulsüzlüğünden halen Aydın 3 Asliye Cezada yargılanan, aynı suçtan başka bir soruşturma dosyası Örgütlü Suçlar Savcısında olan Erdoğan Öztürk’ü neden ASKİ GnlMd yaptı?"







