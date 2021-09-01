Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman? Türkiye yarı final maçını kiminle oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye'nin yarı final rakibi kim oldu?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız çeyrek finalde Polonya karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti. Çıktığı tüm maçları alarak Avrupa Şampiyonası yoluna devam eden Filenin Sultanları, milyonları ekran başına kilitledi. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa doğru ilerleyen filenin sultanlarının yarı final maçı için nefesler tutuldu. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final maçı kiminle?" soruları araştırılmaya başladı. İşte Filenin Sultanları yarı final maç tarihi ve rakibi gibi merak edilen detaylar...









FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Şampiyonası Final Maçı Ne Zaman?



A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu Nasıl?



Çeyrek final maçında Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları Türkiye’ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası’nda emin adımlarla finale yürüyen Filenin Sultanları’nın yarı final rakibinin kim olacağı merak ediliyor. Bu akşam saat 21.00’da gerçekleşecek maçın ardından Filenin Sultanları’nın rakibi belli olacak. Peki,sorusunu soran seyircilere ise Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan açıklama geldi.Türkiye’nin yarı final voleybol maçı 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 1 Eylül akşamı Fransa- Sırbistan arasındaki müsabakanın galibi yarı finalde Türkiye’nin karşısına çıkacak. Peki,Avrupa Şampiyonası çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 ayrı takımın katılımıyla birlikte 4 Eylül tarihinde yaşanacak. Filenin Sultanları yarı final maçını kazanması durumunda Avrupa Şampiyonası final maçına 4 Eylül’de Sırbistan’da çıkacak.İşte seyircilerin büyük bir gururla takip ettiğiPasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz BaşkırLibero: Simge Aköz, Ayça AykaçTürkiye Voleybol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği açıklamaya göreTRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında yayınlanacak.