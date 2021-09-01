Filenin Sultanları Polonya karşısında aldığı 3-0’lık galibiyeti sonrasında Türkiye’nin yarı final rakibi kim oldu? sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Hiç maç kaybetmeden yarı finale yükselen Filenin Sultanları, bir sonraki maçına kilitlendi. Türkiye’nin yarı finale yükselmesiyle birlikte “Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman? ve Türkiye yarı final maçını kiminle oynayacak? ?” soruları araştırılmaya başladı. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman? Türkiye yarı final maçını kiminle oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye'nin yarı final rakibi kim oldu?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız çeyrek finalde Polonya karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti. Çıktığı tüm maçları alarak Avrupa Şampiyonası yoluna devam eden Filenin Sultanları, milyonları ekran başına kilitledi. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa doğru ilerleyen filenin sultanlarının yarı final maçı için nefesler tutuldu. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final maçı kiminle?" soruları araştırılmaya başladı. İşte Filenin Sultanları yarı final maç tarihi ve rakibi gibi merak edilen detaylar...