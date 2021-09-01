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Bereket Duası Nedir? Bereket Duası (Karınca Duası) Arapça ve Türkçe Okunuşu

Bereket Duası Nedir? Bereket Duası (Karınca Duası) Arapça ve Türkçe Okunuşu

Bereket duası bir diğer adı ile Karınca duası bereket elde etmek için okunacak dualardan birisidir. Kazanç sağlamak amacıyla okunması ve kullanılması caiz olmayan Karınca duasının, yaratıcıdan bereket istemek için okunması uygundur. Peki, Bereket duası nasıl okunur? Bereket duası nedir? İşte Karınca duasının Arapça ve Türkçe okunuşu…

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 10:46
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 10:51
Bereket Duası Nedir? Bereket Duası (Karınca Duası) Arapça ve Türkçe Okunuşu

Allah katında değeri olan, gücüne inanılan dualardan birisi de Bereket (Karınca) duasıdır. Bereket duası bir diğer adıyla Karınca duası uğraşanların, ev geçindirenlerin ve esnafların dükkanlarında asılı olan bolluğa kavuşmak için okunan duadır. Helal paraya, bolluğa, hayırlı rızka sahip olmak istiyorsanız Bereket duasını okuyabilirsiniz. Peki, Bereket duası ne zaman okunur?



BEREKET DUASI ARAPÇA OKUNUŞU NASILDIR?


Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. Peki, bolluk ve berekete kavuşmak için okunan Bereket duasının anlamı nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Bereket duasının anlamı;

BEREKET DUASI ANLAMI NEDİR?


Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

BEREKET DUASININ FAZİLETİ NEDİR?


Müslümanların ‘Bereket duasının fazileti nedir?' sorusunu araştırması üzerine İslam alimleri bu soruya cevap vermiştir. İslam alimlerinin yorumlarına göre Bereket duasının fazileti;

• Bereket duasını sık sık okursanız evinizden bolluk, cebinizden bereket eksilmez.

• Bereket duası bol rızık elde edilmesini sağlarken belayı uzaklaştırır.

• Bereket (Karınca) duasını okuyan kişinin maneviyatı yükselir.

• Karınca duasında peygamberler, melekler ve kitaplar geçtiği için bereket duasını okuyan kişi imanını tazeler.

• Bereket duasını okuyalar Allah'ın isimlerini zikredeceği için ibadet sevabı alır.

• Bereket duasının içinde dört büyük meleğin ismi geçtiği için (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) melekler duanızı duydukları anda sizin için dua edeceklerdir. Peki, Bereket duası ne zaman okunur?



Bereket Duası Ne Zaman Okunur?


Bereket duasını okumak ve yaratıcıdan rahmet ve bereket isteyen kişiler ‘Bereket duası ne zaman okunur? sorusunun cevabını merak ediyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan bilgilere ve İslam alimlerinin yorumlarına göre Bereket duasını okumak için herhangi bir zaman diliminin beklenmesine gerek yoktur. Müslümanlar dilediği zaman Allah'a dua edebilir ve bereket isteyebilirler. Ancak bereket duasını Cuma vakti okumanın sevabı büyüktür.

Bereket duası ne zaman okunur ve daha fazlası İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.

Bereket Duası


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