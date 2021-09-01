Bereket Duası Nedir? Bereket Duası (Karınca Duası) Arapça ve Türkçe Okunuşu

Allah katında değeri olan, gücüne inanılan dualardan birisi de Bereket (Karınca) duasıdır. Bereket duası bir diğer adıyla Karınca duası uğraşanların, ev geçindirenlerin ve esnafların dükkanlarında asılı olan bolluğa kavuşmak için okunan duadır. Helal paraya, bolluğa, hayırlı rızka sahip olmak istiyorsanız Bereket duasını okuyabilirsiniz. Peki, Bereket duası ne zaman okunur?









BEREKET DUASI ARAPÇA OKUNUŞU NASILDIR?



BEREKET DUASI ANLAMI NEDİR?



BEREKET DUASININ FAZİLETİ NEDİR?



Bereket Duası Ne Zaman Okunur?



Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. Peki, bolluk ve berekete kavuşmak için okunanİşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göreEy Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)Müslümanların ‘?' sorusunu araştırması üzerine İslam alimleri bu soruya cevap vermiştir. İslam alimlerinin yorumlarına göre• Bereket duasını sık sık okursanız evinizden bolluk, cebinizden bereket eksilmez.• Bereket duası bol rızık elde edilmesini sağlarken belayı uzaklaştırır.• Bereket (Karınca) duasını okuyan kişinin maneviyatı yükselir.• Karınca duasında peygamberler, melekler ve kitaplar geçtiği için bereket duasını okuyan kişi imanını tazeler.• Bereket duasını okuyalar Allah'ın isimlerini zikredeceği için ibadet sevabı alır.• Bereket duasının içinde dört büyük meleğin ismi geçtiği için (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) melekler duanızı duydukları anda sizin için dua edeceklerdir. Peki,Bereket duasını okumak ve yaratıcıdan rahmet ve bereket isteyen kişiler ‘sorusunun cevabını merak ediyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan bilgilere ve İslam alimlerinin yorumlarına göre Bereket duasını okumak için herhangi bir zaman diliminin beklenmesine gerek yoktur. Müslümanlar dilediği zaman Allah'a dua edebilir ve bereket isteyebilirler. Ancak bereket duasını Cuma vakti okumanın sevabı büyüktür.ve daha fazlası İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.