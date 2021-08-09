Altın fiyatlarında meydana gelen ani düşüş sonrasında pek çok altın yatırımcısı gözünü analizlere çevirdi. Altın fiyatları konusunda çeşitli araştırmalar gerçekleştiren uzmanlar altın fiyatlarında meydana gelen düşüş hakkında görüşlerini belirtiyor. Peki, altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ne zaman yükselecek? İşte 9 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları
Altın sabah saatlerinde ani bir düşüş trendi içerisine girdi. Yatırımcıların büyük bir korku yaşamasına sebep olan altın fiyatlarının gün içerisinde toparlanmasıyla birlikte yatırımcılar derin bir nefes aldı. Peki, altın fiyatları ne zaman yükselecek? Gram altın ne zaman yükselecek? İşte gram altın fiyatları