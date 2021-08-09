Altın Fiyatları Neden Düştü? Altın Fiyatları Yükselecek mi?

Altın sabah saatlerinde ani bir düşüş trendi içerisine girdi. Yatırımcıların büyük bir korku yaşamasına sebep olan altın fiyatlarının gün içerisinde toparlanmasıyla birlikte yatırımcılar derin bir nefes aldı. Peki, altın fiyatları ne zaman yükselecek? Gram altın ne zaman yükselecek? İşte gram altın fiyatları









Altın Fiyatları Neden Düştü?



Altın Yükselecek mi?



Uzmanlar altın fiyatında meydana düşüşler sonucunda güdeme gelen altın fiyatları neden düştü? Sorusunu cevaplandırdı. 8 Ağustos 2021 gecesinde altında meydana gelen 30 TL’lik düşüş sonrasında incelemeler gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım haricinde istihdam verilmiş olan piyasa öngörülerinin arka planda bırakılması sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED) beklenen süreç öncesinde varlık alımlarını azaltmaya başlaması endişesinin satış baskısını meydana getirdiği bildirildi.ONS altında geçmiş zamanda Asya piyasalarının sığ olduğu dönemlerde yaklaşık 80 dolar değer kaybetmesinin yaşandığı hatırlatıldı. Peki,Geçmiş dönemlerde de altında zaman zaman ani düşüşlerin meydana geldiği görülmüştür. Bu sebeple önümüzdeki aylarda altın fiyatının yeni zirvesinin görüleceği iddia ediliyor.Alanında uzman kişilerveSorularını cevaplandırdı. İştehakkında tüm detaylar…