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Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine tepkiler çığ gibi

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine tepkiler çığ gibi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Akşener'in "Bizans’a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen" şeklinde gönderme yapması tepki çekti.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:51
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 14:01
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine tepkiler çığ gibi

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kutlamalara katılarak konuşma yaptı. Akşener, yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.

'BİZANS'A, HAÇLILARA RAĞMEN'

Akşener, yaptığı konuşmada '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı.' ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Twitter'dan bu benzetmenin yersiz olduğuna dair birçok mesaj paylaştı.

İşet o paylaşımlardan bazıları;

'Gemileri karadan yürüten Atamızı, İBB otobüslerini ittiren İmamoğlu'na benzetmek de ne bileyim...'

'Peygamber tarafından müjdelenen Fatih Sultan Mehmet ile İmamoğlu'nu bir tutan zihniyet işte çok denecek bir şey yok...'

'Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesini gülünç buluyorum.'

'En büyük vebal nedir bilir misiniz? Hak etmeyenlere makam mevki vermektir.'

'Valla görmeyeli çok şey değişti. İmamoğlu'nun 2. Fatih Sultan Mehmet olduğu ortaya çıktı.'

TEVFİK GÖKSU: MİLLETİMİZ KİMİN KİME BENZEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİR

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu milletin irfan sahibi olduğunu belirterek 'Dün 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle birlik olanların bugün kendilerini Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetip, 86 yıl sonra Ayasofya'yı yeniden ibadete açanları Bizans'a benzetmesi tam bir Cürmü Meşhut olmuştur. Milletimizin irfanı çok derindir, kimin kime benzediğini çok iyi bilir.' sözleriyle skandal benzetmeye tepki gösterdi.

Meral Akşener


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