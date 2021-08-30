Kemal Kılıçdaroğlu'nun fıkrasına kimse gülmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Keçiören ilçesindeki bir düğün törenine katıldı.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Burcu ve Ramazan çiftinin Hasköy semtindeki bir salonda düzenlenen düğün törenine katılarak, genç çifti tebrik etti.



'GÜZEL BİR SOHBETİMİZ OLDU'

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ramazan ile tanıştık. Bir grup arkadaşıyla güzel bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorular sordular, ben de büyük bir samimiyetle cevaplandırdım.



'NİKAHINA DAVET ETTİ'

Ayrılırken, bana nikah davetiyesini verdi. 'Nikahıma gelir misiniz' dedi. 'Tabii gelirim' dedim. Çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum.' diye konuştu.



Düğün salonundakilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı da çektiren Kılıçdaroğlu, Kubat ve Çetinkaya ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.



KILIÇDAROĞLU'NUN FIKRASI GÜLDÜRMEDİ

Evlilikle ilgili çifte nasihat veren Kılıçdaroğlu, sözlerine güldürmeyen bir Karadeniz fıkrasıyla son verdi: 'Temel'e sormuşlar 'Nerelisin' diye. 'Vallahi henüz evlenmedim' demiş. Dolayısıyla bundan sonra artık evin gerçek sahibi, lideri eşiniz olacak.'