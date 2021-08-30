Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması, sosyal medyada gündem oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı törende Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmuştu. Başkan Erdoğan'ın imzası sosyal medyada oldukça konuşuldu.



ALAY KONUSU OLDU!



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykar Akıncı'yı imzaladığı görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Başkan Erdoğan'ın bu görüntüleri karşısında Kılıçdaroğlu'nun çeşme açtığı görüntülerin karşılaştırılması alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Başkan Erdoğan Türk Savunma Sanayi'nde tarih yazarken, Kılıçdaroğlu daha çeşme açıyor' açıklamalarında bulundu.





