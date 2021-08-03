2020 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Olimpiyatlarda 11. Gün geride bırakılırken binlerce sporcu katılıyor. Sporcular Tokyo Olimpiyatlarında en iyi performanslarını göstererek ülkesine madalya götürmeye çalışıyor. Türkiye'de de takip edilen Tokyo Olimpiyatlarının bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitecek gibi sorular internet ortamında araştırılıyor. Sizler için Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihini yazdık.





2020 Tokyo Olimpiyatları Ne Zaman Bitecek?



2020 Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi belli oldu. Son olimpiyat oyunu 8 Ağustos tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.sorusunun yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.