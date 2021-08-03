Sosyal medyada yalan dolanla algı yapanlar iyi okuyun! EGM'nin TOMA'ları yangına müdahale ediyor!

Türkiye bir haftadır orman yangınlarıyla uğraşıyor. Devlet tüm birimleriyle yangına müdahalesini sürdürüyor.





POLİS İLK GÜNDEN BU YANA MÜCADELESİNİ VERİYOR

EGM, TOMA'LARI BÖLGEYE YIĞDI



'ALEVLERLE SAVAŞIMIZ DEVAM EDİYOR'



Sadece itfaiye ekipleri ya da bölge halkı değil, asker ve polis de ilk günden bu yana kolları sıvamış durumda…Halihazırda devam eden yangınlara, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) ait TOMA'lar da su sıkıyor.Gece-gündüz demeden çalışan polis ekipleri, TOMA'ların yetişebileceği alanlarda genellikle çalışıyor.Ancak yine de sosyal mecralarda 'yangına müdahale edilmiyor' denilebiliyor.İşte tam bunlara cevap verir nitelikte bir görüntü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı.HDP'li Hüda Kaya'nın, 'Evet biz de soralım. TOMA'lar dolusu suyu şehirlerde bizlere kullanacağınıza cayır cayır yanan ormanlarımızın söndürülmesi için neden kullanmadınız?' sorusu da bu paylaşımla karşılığını bulmuş oldu.TOMA'ları yangın bölgesine yığan EGM'nin açıklamasında, “TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında... Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz.” denildi.