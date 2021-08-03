USD (Alış - Satış) : 8,39 - 8,40 EURO (Alış - Satış) : 9,97 - 9,99
Ana Sayfa.
Güncel
Sosyal medyada yalan dolanla algı yapanlar iyi okuyun! EGM'nin TOMA'ları yangına müdahale ediyor!

Sosyal medyada yalan dolanla algı yapanlar iyi okuyun! EGM'nin TOMA'ları yangına müdahale ediyor!

28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana aralıksız devam eden orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Sosyal medyada algı yaparak vatandaşı etkilemek isteyen muhalif kesimin "TOMA'lar neden yangın için çalışmıyor" yaygarasına en güzel cevap EGM'den geldi.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 11:40
Sosyal medyada yalan dolanla algı yapanlar iyi okuyun! EGM'nin TOMA'ları yangına müdahale ediyor!

Türkiye bir haftadır orman yangınlarıyla uğraşıyor. Devlet tüm birimleriyle yangına müdahalesini sürdürüyor. 

POLİS İLK GÜNDEN BU YANA MÜCADELESİNİ VERİYOR


Sadece itfaiye ekipleri ya da bölge halkı değil, asker ve polis de ilk günden bu yana kolları sıvamış durumda…

Halihazırda devam eden yangınlara, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) ait TOMA'lar da su sıkıyor.

EGM, TOMA'LARI BÖLGEYE YIĞDI


Gece-gündüz demeden çalışan polis ekipleri, TOMA'ların yetişebileceği alanlarda genellikle çalışıyor.

Ancak yine de sosyal mecralarda 'yangına müdahale edilmiyor' denilebiliyor.

İşte tam bunlara cevap verir nitelikte bir görüntü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı.



'ALEVLERLE SAVAŞIMIZ DEVAM EDİYOR'


HDP'li Hüda Kaya'nın, 'Evet biz de soralım. TOMA'lar dolusu suyu şehirlerde bizlere kullanacağınıza cayır cayır yanan ormanlarımızın söndürülmesi için neden kullanmadınız?' sorusu da bu paylaşımla karşılığını bulmuş oldu.

TOMA'ları yangın bölgesine yığan EGM'nin açıklamasında, “TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında... Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz.” denildi.


Orman Yangınlarında TomaOrman YangınlarıTürkiye'de Orman Yangınları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı