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Kirli oyuna ABD'li şarkıcı Della Miles da tepki gösterdi! 'PKK destekçileri...'

Kirli oyuna ABD'li şarkıcı Della Miles da tepki gösterdi! 'PKK destekçileri...'

Sosyal medyada büyük dikkat çeken şüpheli 'HelpTurkey' kapmanyasına tepkiler büyüyor. Son olarak ABD'li şarkıcı Della Miles da kirli oyunu deşifre eden isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcı, PKK'nın çıkarttığı yangın için PKK destekçilerinden yardım istendiğini dile getirdi.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 09:38
Kirli oyuna ABD'li şarkıcı Della Miles da tepki gösterdi! 'PKK destekçileri...'

Ege ve Akdeniz'de ormanlarımız ve içerisinde yaşayan can dostlarımız günlerdir süren bir saldırı ile yaşamlarını yitiriyor. Tüm Türkiye büyük bir birliktelikle bunu yapan hainlere inat cansiperane bir mücadele sergiliyor. Devletimiz tüm araçları ve ekipleri ile 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

BİRLİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK


PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı ortadayken, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli grup, orman yangınlarını üstlendiğini ilan etmişken bir anda sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı.

Türkiye'yi aciz göstermek için başlatılan sözde yardım kampanyasının akabinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu işin yurt dışından ve tek merkezden organize edildiğini 'ideolojik saiklerle,devletimizi aciz göstermek, devletmillet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatıldığını' belirtti…
Buna rağmen sözde kampanyaya destek verenlere ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'tan ikaz geldi.

YAZIK SİZE


Miles, 'PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size' diyerek paylaşımda bulundu.

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