USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
31 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 31 Ağustos kataloğunda ne var? 31 Ağustos BİM Aktüel

31 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 31 Ağustos kataloğunda ne var? 31 Ağustos BİM Aktüel

İndirim takipçileri için BİM 31 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! Onlarca indirimli ürüne yer verilen BİM 31 Ağustos kataloğundaki ürünler bu Salı itibariyle raflardaki yerini alacak. Haftanın BİM kataloğuna bakıldığı zaman bu hafta elektronik ev aletleri, bebek bakım ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, 31 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 31 Ağustos kataloğunda ne var? 31 Ağustos BİM aktüel ürünleri

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:05
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:11
31 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 31 Ağustos kataloğunda ne var? 31 Ağustos BİM Aktüel

31 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu! Elektronik ev aletlerinin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünlere yer veriliyor. Peki, 31 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 31 Ağustos kataloğunda ne var? 31 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 31 Ağustos Kataloğunda Neler Var?








BİM 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Jenny Willy bebek bezi, Blume tuvalet kağıdı, Queen kağıt havlu, Uni Baby bebek şampuanı, Uni baby kolay tarama spreyi, Shela vücut parfümü, Uni baby ıslak havlu, Remove tüy dökücü krem, Nemlendirici sprey başta olmak üzere pek çok ürüne yer veriliyor.


31 Ağustos BİM kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünlere BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Bim 31 Ağustos Kataloğu


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement