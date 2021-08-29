31 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu! Elektronik ev aletlerinin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünlere yer veriliyor. Peki, 31 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 31 Ağustos kataloğunda ne var? 31 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu





BİM 31 Ağustos Kataloğunda Neler Var?



BİM 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Jenny Willy bebek bezi, Blume tuvalet kağıdı, Queen kağıt havlu, Uni Baby bebek şampuanı, Uni baby kolay tarama spreyi, Shela vücut parfümü, Uni baby ıslak havlu, Remove tüy dökücü krem, Nemlendirici sprey başta olmak üzere pek çok ürüne yer veriliyor.içerisinde yer alan tüm ürünlere BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.