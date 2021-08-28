Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'den dönen askerleri karşılama töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:



Küresel, bölgesel ölçekte dünya barışına katkıda bulunmakta Türk Silahlı Kuvvetleri, saygısını, misyonunu korummaktadır. Bugüne kadar Afganistan'da önemli görevler yaptınız. 2014'ten itibaren Kabil Havalimanı'nın güvenli şekilde korumasını sağlanmıştır. Bu görevler süresinde TSK'da Afganistan'da yaklaşık 20 bin askerimiz görev almıştır. Mehmetçik milli, vatani görevini yerine getirmiş ve Afgan halkının sevgisini kazanmıştır. Mehmetçik, çalışkanlığınız, kahramanlığınızla çevreye hep örnek oldunuz, asil milletimizin de gurur kaynağı oldunuz. Sizler bunu hakkıyla başardınız.



"8 UÇAK, 2 HELİKOPTERLE HAVA KÖPRÜSÜ KURDUK"



Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 25 Ağustos günü tahliye gerçekleşmiş, 8 uçak ve 2 helikopterle 48 saatten kısa bir sürede askerlerimiz ve vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Hava köprüsü kurulmuş tüm hava kuvvetlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tüm risk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz



KABİL HAVALİMANI İLE İLGİLİ SÜREÇ



Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluğa rağmen başarılı tahliyemiz ile dünyaya bir kez daha örnek olduk. Afgan kardeşlerimize, ABD, İngiltere, Almanya başta olmak üzere NATO müttefiklerimize de yardımlarından ötürü teşekkür ediyor, önceki gün meydana gelen terör saldırısından ötürü de başsağlığı diliyoruz. Başta kardeşimiz can Azerbaycan'a da teşekkür ediyoruz.



Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yönelik talep gelmesi, Cumhurbaşkanımızın onay vermesi durumunda, destek vereceğimizi bilmelerini isteriz.



Hepinize teşekkür ediyor, Afganistan'ın kahraman askerleri size bir kez daha 'hoşgeldiniz' diyorum