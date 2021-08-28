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Mansur Yavaş'ın kirli oyunları Beyaz TV ekranlarında deşifre edildi!

Mansur Yavaş'ın kirli oyunları Beyaz TV ekranlarında deşifre edildi!

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Latif Şimşek'in hazırlayıp ve sunduğu Dinamit programında dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın tüm yalanları bir bir ifşa edildi.

Ekleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:10
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:17
Mansur Yavaş'ın kirli oyunları Beyaz TV ekranlarında deşifre edildi!

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Latif Şimşek'in hazırlayıp ve sunduğu Dinamit programında dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın tüm yalanları bir bir ifşa edildi.

Osman Diyasin ve Zihni Çakır'ın konuk olduğu programda Mansur Yavaş'ın ihale yalanları, koruma aracı yalanı, Ankapark ve Sos Vakfı yalanları bir bir anlatıldı.




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