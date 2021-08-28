Mansur Yavaş'ın kirli oyunları Beyaz TV ekranlarında deşifre edildi!

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Latif Şimşek'in hazırlayıp ve sunduğu Dinamit programında dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın tüm yalanları bir bir ifşa edildi.



Osman Diyasin ve Zihni Çakır'ın konuk olduğu programda Mansur Yavaş'ın ihale yalanları, koruma aracı yalanı, Ankapark ve Sos Vakfı yalanları bir bir anlatıldı.







