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Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kayserispor Başakşehir Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kayserispor Başakşehir Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

2021-2022 Süper Lig müsabakaları 13 Ağustos 2021 tarihinde başladı! Taraftarın heyecanla beklediği Süper Lig’in üçüncü haftasına giriş yapılırken bu hafta Süper Lig’de önemli karşılaşmalar yaşanacak. 90 günlük sezon tatilinin ardından 3 haftadır sahalarda olan takımlar her gün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başarıyor. Peki, Süper Lig 3. Hafta maçlarından olan Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kayserispor Başakşehir Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 15:05
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 15:09
Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kayserispor Başakşehir Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor. Onlarca takımın müsabakalarının gerçekleştiği iki haftanın ardından bu hafta Süper Lig 3. Hafta maçları ekrana gelecek. Milyonlarca taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Süper Lig 3. Hafta maçları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, merakla beklenen Kayserispor Başakşehir maçı ne zaman?

Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman?


Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmalarına günler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin merakla beklediği maça günler kala Kayserispor Başakşehir maçı hangi kanalda? sorusu sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Kayserispor Başakşehir maçı 28 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Peki, Kayserispor Başakşehir maçı saat kaçta?

Kayserispor Başakşehir Maçı Saat Kaçta?


2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından biri olacak Kayserispor Başakşehir maçı 28 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kayserispor ve Başakşehir taraftarlarının heyecanla beklediği Kayserispor Başakşehir maçı saat 19.15’te başlayacak.






Kayserispor Başakşehir Maçı Hangi Kanalda?


Kayserispor Başakşehir maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Kayserispor Başakşehir maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Kayserispor Başakşehir maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, sporseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'in üçüncü hafta maçları nelerdir?

Süper Lig Üçüncü Hafta Maçları Nelerdir?


İşte 3. Hafta maçları ve Süper Lig 3. Haftanın fikstürü;

27 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?

27 / 08 Adana Demirspor-Konyaspor

27 / 08 Antalyaspor-Çaykur Rizespor

28 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


28 / 08 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK

28 / 08 Hatayspor-Alanyaspor

28 / 08 Beşiktaş-Fatih Karagümrük


29 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


29 / 08 Kasımpaşa-Galatasaray

29 / 08 Sivasspor-Göztepe

29 / 08 Giresunspor-Trabzonspor


29 / 08 Altay-Fenerbahçe

Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman?

TFF'nin açıklamalarına göre Süper Lig'in üçüncü hafta maçları bu şekilde belirlenmiştir.

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