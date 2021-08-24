Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kayserispor Başakşehir Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor. Onlarca takımın müsabakalarının gerçekleştiği iki haftanın ardından bu hafta Süper Lig 3. Hafta maçları ekrana gelecek. Milyonlarca taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Süper Lig 3. Hafta maçları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, merakla beklenen Kayserispor Başakşehir maçı ne zaman?





Kayserispor Başakşehir Maçı Ne Zaman?



Kayserispor Başakşehir Maçı Saat Kaçta?



Kayserispor Başakşehir Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig Üçüncü Hafta Maçları Nelerdir?



28 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?



29 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?



Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmalarına günler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin merakla beklediği maça günler kalasorusu sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Kayserispor Başakşehir maçı 28 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Peki,2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından biri olacak Kayserispor Başakşehir maçı 28 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kayserispor ve Başakşehir taraftarlarının heyecanla beklediği19.15’te başlayacak.Kayserispor Başakşehir maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Kayserispor Başakşehir maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Kayserispor Başakşehir maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, sporseverlerin heyecanla takip ettiğiİşte 3. Hafta maçları ve27 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?27 / 08 Adana Demirspor-Konyaspor27 / 08 Antalyaspor-Çaykur Rizespor28 / 08 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK28 / 08 Hatayspor-Alanyaspor28 / 08 Beşiktaş-Fatih Karagümrük29 / 08 Kasımpaşa-Galatasaray29 / 08 Sivasspor-Göztepe29 / 08 Giresunspor-Trabzonspor29 / 08 Altay-FenerbahçeTFF'nin açıklamalarına göre Süper Lig'in üçüncü hafta maçları bu şekilde belirlenmiştir.