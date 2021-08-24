Aşk Mantık İntikam 10. Bölüm 2. Fragmanı İzle Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Aşk Mantık İntikam dizisinin heyecanla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam 10. bölüm fragmanında Esra ve Ozan'ın mutluluğu göze çarptı. Yıllardır ayrı olan çift birleşmenin mutluluğunu yaşarken çevrelerinde yaşanan olaylar ise dudak uçuklattı. İlk fragmanın şok etkisi yaratmasının üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından Aşk Mantık İntikam 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı mı? sorusu gündeme geldi. Peki, merakla takip edilen Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk mantık İntikam 10. Bölüm 2. Fragmanı









Aşk Mantık İntikam 10. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı mı?



Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak?



FOX TV ekranlarının gözde dizisi Aşk Mantık İntikam bu Cuma 10. Bölümü ile seyirciyle buluşacak. Oldukça fazla kişi tarafından takip edilen dizinin sevenleri isesorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cuma günü saat 20.00'da yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Pazar günü yayınlanan ilk fragmanın ardından dizinin yapımından Aşk Mantık İntikam 10. Bölüm 2. Fragmanının bugün akşam saatlerinde yayınlanacağı haberi geldi! Peki,Aşk Mantık İntikam 10. Bölüm fragmanına bakan seyircilersorusunu araştırmaya başladı. FOX TV'nin gözde yaz dizisi Aşk Mantık İntikam'da bu hafta Esra ve Ozan arasında yaşanacaklar seyirciyi mutlu edecek. Yıllardır yanlış anlaşılmalar ve görülmeyen olaylar sebebiyle ayrı kalan çift bu kez aşkları sayesinde bir araya gelecek. Ozan, Esra'ya artık korkmaması gerektiğini ve yanında olduğunu söylerken bir diğer yandan Esra'da yaşadığı talihsiz olayın izlerini silmeye çalışıyor. İkilinin birbirine karşı aşklarını ön plana koyarak yaklaşmaları onlar açısından iyi olsa da Çağla ve Çınar kardeşler mutluluğu baltalamak için ellerinden geleni yapacaklar. Çağla, Çınar'ın Ozan için savaş demesi üzerine Esra'nın üzerine gitmeye başlayacak. İkili arasında yaşanan gerilimin kazananı belli olsa da bu hafta seyirciler büyük bir kapışmayla karşı karşıya kalacak.Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle her Cuma 20.00'de FOX'ta! Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı ise Cuma günü yayınlanacak olan 10. Bölümün ardından seyirciyle paylaşılacak.