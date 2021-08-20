YKS tercih maratonunda son güne gelindi. 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen YKS’nin tercih dönemi 5 Ağustos’ta başladı. 15 günlük tercih süresinin ardından YKS tercih sürecinin sonuna gelindi. Milyonlarca üniversite adayının hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gerçekleştirdiği 2021 YKS tercihleri yapıldı. Peki, 2021 YKS tercihleri bitti mi? YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 YKS tercihleri son gün ne zaman?
ÖSYM tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen YKS sınavının tercih dönemi hâlâ devam ediyor. Hayal ettiği üniversiteye gitmek isteyen adaylar tercih listesini hazırlayarak ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden tercihlerini gerçekleştirdi. Tercihlerini son güne bırakan adaylar ise YKS tercihleri bitti mi? sorusunu araştırıyor. ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre YKS tercihlerinin ne zaman biteceği açıklandı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte YKS tercihleriyle ilgili detaylı bilgiler...