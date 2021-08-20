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YKS Tercihleri Bitti mi? YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek? 2021 YKS Tercihleri Son Gün Ne Zaman?

YKS Tercihleri Bitti mi? YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek? 2021 YKS Tercihleri Son Gün Ne Zaman?

YKS tercih maratonunda son güne gelindi. 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen YKS’nin tercih dönemi 5 Ağustos’ta başladı. 15 günlük tercih süresinin ardından YKS tercih sürecinin sonuna gelindi. Milyonlarca üniversite adayının hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gerçekleştirdiği 2021 YKS tercihleri yapıldı. Peki, 2021 YKS tercihleri bitti mi? YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 YKS tercihleri son gün ne zaman?

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:39
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:41
YKS Tercihleri Bitti mi? YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek? 2021 YKS Tercihleri Son Gün Ne Zaman?

ÖSYM tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen YKS sınavının tercih dönemi hâlâ devam ediyor. Hayal ettiği üniversiteye gitmek isteyen adaylar tercih listesini hazırlayarak ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden tercihlerini gerçekleştirdi. Tercihlerini son güne bırakan adaylar ise YKS tercihleri bitti mi? sorusunu araştırıyor. ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre YKS tercihlerinin ne zaman biteceği açıklandı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte YKS tercihleriyle ilgili detaylı bilgiler...



YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?


5 Ağustos 2021 tarihinde başlayan YKS tercih sürecinin sonuna gelindi. 2021 YKS maratonu biterken üniversite adayları hayal ettikleri bölüme yerleşebilmek adına tercihlerini gerçekleştirdi. ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre 5 Ağustos 2021 tarihinde başlayan YKS tercih süreci 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. İlk tercihinde istediği üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde ikinci tercih hakkını kullanabilecek. Peki, YKS tercihleri saat kaçta bitecek?



2021 Üniversite Tercihleri Saat Kaçta Bitecek?


2021 YKS tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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