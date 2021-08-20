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Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Başrolünü Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız’ın yeni sezon çekimleri başladı. Burcu Biricik'in sosyal medya hesabı üzerinden setten fotoğraflar paylaşması üzerine Camdaki Kız’ın hayranları harekete geçti! Dizinin sevenleri Camdaki Kız ne zaman başlayacak? sorusunu gündeme getirmeyi başardı. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:21
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:27
Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız, ilk bölümü ile 8 Nisan 2021 tarihinde yayın hayatına başladı. Kısa süre içerisinde geniş bir seyirci kitlesine sahip olan dizi pek çok kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisinin bugünlerde ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Yeni yayın dönemine az bir zaman kalmışken Camdaki Kız ne zaman başlayacak? sorusunun sorulması üzerine yapımdan yanıt gecikmedi! Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak?

Camdaki Kız Ne Zaman Başlayacak?


Yönetmenliğini Nadim Güç'ün gerçekleştirdiği, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı dram türündeki Camdaki Kız 2. Sezon hazırlığına başladı. Kısa süre içerisinde geniş bir izleyicisi kitlesine ulaşan Camdaki kız ne zaman başlayacak? sorusunun gündeme getirilmesi sonrasında izleyici kitlesine yanıt gecikmedi! Eylül ayında ekranlara dönmesi beklenen Camdaki Kız dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.



8 Nisan 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan ve kısa süre içerisinde sezon finali gerçekleştiren dizi 16 Eylül Perşembe günü sevenleriyle buluşacak. Dizi kulislerinden gelen bilgilere göre dizinin sevenleri kısa süre içerisinde Camdaki Kız'a kavuşacak.

Camdaki Kız Hangi Kanalda?


Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Camdaki Kız'ın yeni sezon haberlerinin yayılması üzerine Camdaki Kız hangi kanalda? sorusu araştırılmaya başladı. Camdaki Kız dizisi yeni yayın döneminde de Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Camdaki Kız Dizisinin Konusu Nedir?


Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Selma Ergeç, Tamer Levent gibi başarılı isimlerden oluşan Camdaki Kız kadrosu yayın hayatına başladığı günden itibaren seyircinin ilgisini üzerine topladı. Dışarıdan sorunsuz bir hayata sahip olduğu görülen Nalan'ın acı dolu hikayesini anlatan dizide pek çok konuya değinilecek. Aile baskısı, psikolojik şiddet, zenginlik ve psikoloji kavramlarını ele alan dizide pek çok noktaya değiniliyor. Yeni sezonda diziye katılacak olan Camdaki Kız Hayri karakteriyle birlikte dizi yeni bir döneme girecek!



Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!

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