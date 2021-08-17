CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim

Seçmene karşı ittifakı reddetseler de gizli kapılar ardında görüşen, sandıkta ortak adaylar belirleyip seçime giren CHP ve HDP'nin iş birliğini CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kez daha ortaya koydu.



Geçtiğimiz ay HDP ile ortak miting düzenleyen Tunç Soyer HDP ile ilişkisini reddetmedi.



"İTTİFAKLAR SEÇİMİN BİTTİĞİ GÜN SONA ERDİ"



"Hakikaten başarılı bir işbirliği zeminimiz var. Ve gayet uyumlu birlikteliğimizi sürdürüyoruz." diyen Soyer, "İttifaklar, resmi ya da gayri resmi destekler benim için seçimin bittiği gün sonra erdi." dedi.



İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe'ye konuşan Soyer, "İstanbul ve Ankara gibi CHP belediyelerinin aksine HDP ile birliktelik konusunda açık sözlü olmak konusunda hiç imtina etmediniz, mitinglerde birlikte fotoğraf verdiniz. Millet İttifakı'ndaki ortağınız İYİ Parti'nin de HDP'ye yönelik tavrını da biliyoruz. Bu Millet İttifakı'nda İzmir yerelinde bir gerilim yaratmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.



'İYİ PARTİ'YE DE HDP'YE DE AYNI MESAFEDEYİM'



İYİ Parti, HDP arasındaki dengeler meselesinin kendi meselesi olmadığına vurgu yapan Soyer, "Ben belediye başkanı olarak hiçbir parti ayırmaksızın hiçbir siyasal görüş farklılığı düşünmeden, herkese aynı mesafede durarak, aynı hizmeti üretmek mecburiyetindeyim." diye konuştu.



"İstanbul'da ya da Ankara'da ya da bir başka yerde nasıl oluyor bilmiyorum. Ama İzmir'de böyle yapmaya devam ediyorum. Ve böyle yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanan Soyer, İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafede olduğunu belirtti.