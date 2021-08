'Afete neden oldu' algısını düşüren rakamlar! 'HES'teki su selin 10 binde biri kadar'

Sel felaketi sonrası Bozkurt ilçesindeki çalışmaları takip eden Köylü, 'Söyledikleri şeylerden utanmaları lazım. Bu kadar acı üzerinden bunu yapmaya çalışmaları da çok çirkin. Devlet her şeyi ile burada. Şehirde vatandaştan fazla kamu çalışanı var' dedi. Köylü, Bozkurt ile ilgili yalanları şöyle çürüttü:



60 CİVARINDA KAYIP VAR:



Resmi olarak bildiriler kayıp sayısı 60 civarında. Belki bu sayı 10 ya da 20 artabilir. Bunların 35'nin cenazelerine ulaşıldı ve ailelere teslim edildi. 300-500 kişi kayıp iddiaları gerçeği yansıtmıyor.



VATANDAŞLAR BAŞKA YERE GİTTİ:



İlçe nüfusu yaklaşık 4 bin. 2 bine yakını başka yerlere gitti, 600'ü yurtlara yerleştirildi, kalanlar da ilçedeki evlerinde.



4 BİN ÇALIŞAN:



İlk gün 4, şu anda 2 bakan ilçede. 4 bin civarında çeşitli kurumlardan personel çalışmalarını sürdürüyor. İlçede vatandaştan çok kamu çalışanı var şu anda. Biz AK Parti milletvekilleri olarak başından beri buradayız.



YETERİNCE İŞ MAKİNESİ VAR, ŞEHRİN DIŞINDA BEKLİYOR:



Şehir iş makinesinden geçilmiyor. 100-150 civarında iş makinesi ise yer olmadığı için şehrin dışında bekliyor. Ayrıca bugün (dün) bölgeye 200'e yakın yeni iş makinesi de gelecek.



5 KAYMAKAM İLE TESPİT:



Hasar tespit çalışmaları hızla devam eriyor. Sağlıklı çalışma için şehir beşe bölündü ve her ekibin başına bir kaymakam verildi. Her türlü çalışma sürüyor.



KÖY YOLLARI YAPILACAK:



İçişleri Bakanlığı 4 ilin valisine talimat verdi. Ekipleri ile yola çıktılar. En kısa sürede köy yolları yapılacak ve ulaşıma açılacak.



BÜYÜK FELAKET NASIL GELDİ:



HES'in patlaması büyük bir yalan. HES havuz kadar bir şey. Kapakları açsalar bile en fazla 3-5 dakikada sel akar gider, oysa saatlerce devam etmiş. Bozkurt, yüksek dağların dibinde bir şehir.



Dağlardaki 10-15 dereden sular birikerek gelmiş ve Ezine Çayı'nda birleşmiş. Olayın boyutunu siz düşünün. Bu felaket ortaya çıkmış. Dere içinde selin viraj yapması köprünün altında tomrukların birikmesi felaketin boyutunu artırmış.



ŞEHİR İÇİN YENİ PLAN:



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan çalışmalarını sürdürüyor. Hızla dere ıslah edilip taşınması gerekenler taşınacak.



10 BİN KİŞİYE YEMEK ÇIKIYOR:



Şehirde açık dükkan, mağaza, market yok. Hepsi selden etkilenmiş. Ama tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. 10 bin kişiye yemek çıkıyor.