'Çantacı' kavgası büyüyor! Cumhuriyet, Özdil, Çakır üçgeni...

Katıldığı bir canlı yayın programında Ruşen Çakır'ı adres göstererek isim vermeden "çantacı foncu" diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Medyascope'un patronu kendisine ulaşınca çark etti. Söz konusu ifadelerin kendisini çok üzdüğünü belirten Çakır, "Bunu görünce, çok hayal kırıklığı gibi bir şey yaşadım ve Yılmaz'a sordum, mesaj attım ve kendisiyle tam yayına girmeden önce konuştum. Bunun tamamen yalan olduğunu kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Bana da o kadarının yeter oldğunu söyledim." dedi. Cumhuriyet Gazetesi, gelen tepkiler üzerine haberi değiştirdi. Ruşen Çakır ve Medyascope ile ilgili olan kısımları çıkardı.
Katıldığı bir canlı yayın programında Ruşen Çakır'ı adres göstererek isim vermeden 'çantacı foncu' diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Medyascope'un patronu kendisine ulaşınca çark etti. Söz konusu ifadelerin kendisini çok üzdüğünü belirten Çakır, 'Bunu görünce, çok hayal kırıklığı gibi bir şey yaşadım ve Yılmaz'a sordum, mesaj attım ve kendisiyle tam yayına girmeden önce konuştum. Bunun tamamen yalan olduğunu kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Bana da o kadarının yeter oldğunu söyledim.' dedi. Cumhuriyet Gazetesi, gelen tepkiler üzerine haberi değiştirdi. Ruşen Çakır ve Medyascope ile ilgili olan kısımları çıkardı.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, canlı yayında yaptığı açıklamalar yeni bir polemiğin fitilini ateşledi! Özdil, Afgan ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelmesine yönelik itirazlara karşı yayınlar yapan Ruşen Çakır ve sahibi olduğu Medyascope internet sitesini isim vermeden hedef aldı.
'Göçmen dostu' yayın yapan ve ABD'den fon alan gazetecilere yüklenen Sözcü yazarı şu ifadeleri kullandı: