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'Çantacı' kavgası büyüyor! Cumhuriyet, Özdil, Çakır üçgeni...

'Çantacı' kavgası büyüyor! Cumhuriyet, Özdil, Çakır üçgeni...

Katıldığı bir canlı yayın programında Ruşen Çakır'ı adres göstererek isim vermeden "çantacı foncu" diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Medyascope'un patronu kendisine ulaşınca çark etti. Söz konusu ifadelerin kendisini çok üzdüğünü belirten Çakır, "Bunu görünce, çok hayal kırıklığı gibi bir şey yaşadım ve Yılmaz'a sordum, mesaj attım ve kendisiyle tam yayına girmeden önce konuştum. Bunun tamamen yalan olduğunu kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Bana da o kadarının yeter oldğunu söyledim." dedi. Cumhuriyet Gazetesi, gelen tepkiler üzerine haberi değiştirdi. Ruşen Çakır ve Medyascope ile ilgili olan kısımları çıkardı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:08
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30
'Çantacı' kavgası büyüyor! Cumhuriyet, Özdil, Çakır üçgeni...

Katıldığı bir canlı yayın programında Ruşen Çakır'ı adres göstererek isim vermeden 'çantacı foncu' diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Medyascope'un patronu kendisine ulaşınca çark etti. Söz konusu ifadelerin kendisini çok üzdüğünü belirten Çakır, 'Bunu görünce, çok hayal kırıklığı gibi bir şey yaşadım ve Yılmaz'a sordum, mesaj attım ve kendisiyle tam yayına girmeden önce konuştum. Bunun tamamen yalan olduğunu kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Bana da o kadarının yeter oldğunu söyledim.' dedi. Cumhuriyet Gazetesi, gelen tepkiler üzerine haberi değiştirdi. Ruşen Çakır ve Medyascope ile ilgili olan kısımları çıkardı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, canlı yayında yaptığı açıklamalar yeni bir polemiğin fitilini ateşledi! Özdil, Afgan ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelmesine yönelik itirazlara karşı yayınlar yapan Ruşen Çakır ve sahibi olduğu Medyascope internet sitesini isim vermeden hedef aldı.

'Göçmen dostu' yayın yapan ve ABD'den fon alan gazetecilere yüklenen Sözcü yazarı şu ifadeleri kullandı:

GAZETECİ KILIKLI ÇANTACILAR


'Daha önce Balyoz, Ergenekon davaları, anayasa referandumlarında da gördük. Sömürge solcuları var bu ülkede. Son dönemde gördük, yabancı fonlardan para alan gazeteci kılıklı çantacılar var. Kara paracıların otellerinde kalan, kokain baronlarının soytarısı olmuş gazeteciler var.'

ÖZDİL'DEN JET HIZINDA ÇARK


Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ruşen Çakır'a 'Gazeteci kılıklı çantacı' dediği yönündeki haberi yalanladı.


Twitter hesabından açıklama yapan Özdil, 'Ben Ruşen hakkında böyle bir şey söylemedim, Cumhuriyet gazetesi bana herhangi bir şey sormadı, ama böyle bir haber yapmışlar' ifadelerini kullandı.



BİR AÇIKLAMA DA ÇANTACI ÇAKIR'DAN


Gazeteci Ruşen Çakır, Medyascope yayınında 'Bu haberleri gördükten sonra yayına girmeden önce Yılmaz Özdil'i aradım. Kendisiyle tanışıklığımız çok eski. Milliyet'te birlikte çalışmıştık. Bu ülkenin iyiliğini istemek dışında siyasi görüşlerimiz uyuşmaz. Kendisini aradım, bana böyle bir şey söylemediğini söyledi. Bu da benim için yeterli' ifadeleriyle kendisine yöneltilen söylemlerin üzerini örttü.



CUMHURİYET GAZETESİ'NE SİTEM ETTİ


Haberin Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde de yer almasına sitem eden Çakır, 'Bir dönem orada çalışmıştım. Medya siteleri nedir bilmem ama Cumhuriyet'i bilirim. Böyle bir şeyi yapmasını hem anlıyorum hem de kabullenemiyorum. Bu yaptıkları ayıp. Böyle şeyler üreterek, köpürterek, insanları birbirine düşürerek Türkiye'de neye nasıl katkıda bulunmak istediklerini de inanın anlayamıyorum' ifadelerini kullandı.



CUMHURİYET HABERİ DEĞİŞTİRDİ


Cumhuriyet Gazetesi, gelen tepkiler üzerine haberi değiştirdi. Ruşen Çakır ve Medyascope ile ilgili olan kısımları çıkardı.



Ayrıca sosyal medya paylaşımını da sildi.


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