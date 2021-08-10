Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısına iyi gelen besinler nelerdir?

Mide ağrısı, çoğu rahatsızlığın belirtisi olabilir. Günlük hayatta yaşanan stres ya da beslenme bozukluğu bile mide ağrısına yol açabilir. Mide ağrısı çoğu zaman günlük hayatı bile olumsuz etkileyebilir. Bu gibi durumlarda hızlı sonuç almak için “Mide ağrısına ne iyi gelir?” gibi sorular araştırılır. Mide ağrısına iyi gelecek birçok gıda bulunmaktadır. Mide ağrısına iyi gelen besinler tüketildiğinde, mide asidi azalır ve ağrı geçer. Peki Mide ağrısına iyi gelen besinler nelerdir? Sizler için mide ağrısına iyi gelen besinleri sıraladık.





Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?



Mide Ağrısına İyi Gelen Besinler



Mide ağrısına iyi gelen birçok besin vardır. Ancak öncelikle mide ağrısının altındaki sebep bulunmalıdır. Reflü ve gastrit gibi önemli rahatsızlıkların yanı sıra birçok hastalıkta mide ağrısına yol açabilir. Eğer mide ağrısının altında sadece asit yükselmesi yatıyorsa, o zaman mide ağrısına iyi gelen besinler tüketilebilir.Mide sağlığı için önemli olan zencefil. Sindirim sistemini yatıştırıcı etkiye sahiptir. Bulantı, kusma ve mide ağrıları için zencefil çayı etkili bir çözüm aracıdır. Bazı mide sorunları ve mide ekşimesi için de zencefil çayı olumlu etkiye sahiptir.Güçlü bir lif kaynağı olmasıyla öneme sahip olan armut, sindirimi kolay olması nedeniyle mide dostu bir meyvedir. Mideyi yormayan armut, ince bağırsağın da yorulmasını engelleyerek rahat bir sindirim süreci sağal. Bu nedenle armut mide ağrılarının hafifletilmesinde etkin şekilde kullanılır.Haşlanmış şekilde patates tüketimi mide sağlığı açısından faydalıdır. İçeriğindeki lifler sayesinde mide sağlığına olumlu katkı yapan patates, birtakım mide problemlerinin giderilmesi için de etkilidir. Çiğ patates suyu da mide yanmaları ve mide ağrılarına iyi gelir.Çiğ tüketilen zeytinyağı, mide ağrılarının giderilmesine ve mide sağlığının korunmasına yardımcı olur. Çiğ zeytinyağı safra salgılanmasını destekler ev bu sayede yiyeceklerden alınan yağın sindirimi kolaylaşır.Mükemmel bir probiyotik kaynağı olan yoğurt, bakteriyel enfeksiyonların oluşumunu engeller. Yoğurt ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir.Mide dostu bir besin olan muz, mide yanması ve mide ağrısı için giderici etkiye sahiptir. Genel anlamda bünye için faydalı olan muz, öğünlerden sonra tüketilebilecek bir besindir.Hafif pişirilerek haşlanan karnabahar, mide asidinin mideye zarar vermesini engeller:. Mide asidinden kaynaklanan mide ağrısı varsa karnabahar tüketimi ile ağrı sonlanır. Bu nedenle hem ağrının giderilmesinde hem de ağrının önlenmesinde karnabahar önemli bir besindir.i sizler için sıraladık. Bu besinleri tüketerek mide asidinin azalmasını ve ağrınızın hafiflemesini sağlayabilirsiniz.