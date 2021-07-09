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Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu kaç yaşında? Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan aşkı belgelendi!

Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu kaç yaşında? Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan aşkı belgelendi!

Selin Yağcıoğlu’nun ünlü oyuncu Berk Atan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bunun ardından Selin Yağcıoğlu herkes tarafından merak edildi. Peki Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu kaç yaşında? Selin Yağcıoğlu aslen nereli? İşte yanıtı…

Yaşam / 9 Temmuz 2021 Cuma 13:35
Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu kaç yaşında? Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan aşkı belgelendi!

Son olarak Gönül Dağı dizisinde oynayan oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan çifti iddiaların üzerine sosyal medya hesaplarından aşklarını itiraf etti. Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na 'Çok güzelsin be insafsız!' yorumunu yaparken Yağcıoğlu kalp emojisiyle cevap verdi. Bu haberlerin ardından Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu nereli? Selin Yağcıoğlu nereli? Selin Yağcıoğlu boşandı mı? Soruları oldukça merak edildi. Sizler için Selin Yağcıoğlu hayatı hakkında merak edilenleri yazdık.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR? SELİN YAĞCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?


Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990 İstanbul'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Selin Yağcıoğlu, aslen Trabzonlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Selin Yağcıoğlu, kariyerine spor spikerliğiyle başladı. Daha sonra attığı tweetler gündeme gelince FB TV spikerliğini bırakmak zorunda kaldı. Spikerlik kariyeri sona eren Selin Yağcıoğlu, Influencer olarak kariyerine devam ediyor.

2018 yılında lise aşkı Gökhan Balarası ile evlenen Selin Yağcıoğlu, 2019 yılında kızı Su'yu kucağına aldı.

Selin Yağcıoğlu hayatı

SELİN YAĞCIOĞLU BOŞANDI MI?


Kızlarını evliliklerinden kısa bir süre sonra kucaklarına alan Selin Yağcıoğlu ve Gökhan Balarası sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl boşanan çiftin ayrılık nedeni anlaşmazlık olarak açıklandı.

Selin Yağcıoğlu hayatı

SELİN YAĞCIOĞLU VE BERK ATAN AŞKI BELGELENDİ!


Geçtiğimiz aylarda Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan ikilisinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftler ilişkiyle ilgili suskunluğunu korurken ortaya çıkan fotoğraflar aşkı belgeledi. Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan çifti çıkan fotoğrafların arından ilişkilerini itiraf etti.

Selin Yağcıoğlu hayatı

SELİN YAĞCIOĞLU ESTETİKSİZ HALİ


Ünlü fenomenin hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise “Selin Yağcıoğlu estetiksiz hali” oldu. Yağcıoğlu'nun estetiksiz halinden kalan fotoğraflar hala bulunabiliyor. Ünlü youtuber her fırsata estetik yaptırdığını söylüyor.

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