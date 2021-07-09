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Elif Çakal’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: O isimler tutuklandı!

Elif Çakal’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: O isimler tutuklandı!

Elif Çakal'ın cesedi geçtiğimiz gün kayalıklarda bulunmuş ve şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Elif Çakal'ın ölümünden önce ortaya çıkan videoda ise Elif Çakal'ın arkadaşları tarafından darp edildiği görülüyordu. Videoda yer alan 4 kişiden 2'si teslim olmuş diğer ikisi ise yakalanamamıştı. Teslim olan şüpheliler tutuklandı.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 16:12
Elif Çakal’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: O isimler tutuklandı!

Geçtiğimiz günlerde Elif Çakal'ın cesedi Cebeci Taş Ocakları yakınlarındaki bir uçurumda bulunmuş ve şüpheli ölüm hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan darp göröntülerinde yer alan 4 arkadaşı için yeniden gözaltı kararı verildi.

Senem T. (17) ve T.Y. (15) geçtiğmiz hafta tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. tutuklanırken T.Y. ise 'Ev Hapsi' şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) 'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Elif Çakal'ın olay öncesinde iki kız arkadaşı tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı

İki şüpheli bugün Savcılığa giderek teslim oldu. Teslim olan şüpheliler ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından Çakal'ın iki kız arkadaşı olay yerinde dakikalarca ağlamıştı

ELİF ÇAKAL NASIL ÖLDÜ?

Elif Çakal olayı sosyal medyada da geniş yer buldu. Elif Çakal geçtiğimiz hafta uçurumdan süşerek hayatını kaybetmiş ancak ölümü üzerindeki sır perdesi aralanamamıştı. Ailesi Elif'in öldürüldüğünü iddia ediyordu.

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