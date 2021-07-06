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Bakanlıktan müjde! Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 183 milyon TL'lik destek

Bakanlıktan müjde! Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 183 milyon TL'lik destek

Kurban Bayramı öncesi bakanlıktan müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kurban bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 183 milyon TL'lik kaynak aktarıldığını söyledi.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 11:22
Bakanlıktan müjde! Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 183 milyon TL'lik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

'Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'


Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi

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