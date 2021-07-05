USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları çözülmeyi hızlandırdı: PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları çözülmeyi hızlandırdı: PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Eren ve Pençe operasyonları terör örgütü PKK /KCK’nın çözülümünü hızlandırdı. İstihbarat raporlarına göre terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey örgüt sorumlularının Gara bölgesinde alt kadrodaki teröristlerle toplantı yaptığı, bu toplantıda örgütten kaçmak isteyenlere izin verilmesinin istendiği öğrenildi.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:30
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları çözülmeyi hızlandırdı: PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş

Eren ve Pençe operasyonları ile bölge hakimiyetini kaybeden ve eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK'nın, çöküşü durdurmak için çözüm yolları aradığı ortaya çıktı. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları Gara bölgesinde örgütün alt kadroları ile toplantı yaptı.

ÖRGÜT BASKISI TERÖRİST FİRARLARINI ARTIRIYOR


Toplantıda alt kadrolardaki teröristlerden gelen şikayet ve isteklerle ilgili istihbarat raporlarına yansıyan bilgiler şöyle:
Teröristlerin sözde üst yönetime planlamalarda hatalar yapıldığı, örgüt üyelerinin bulunduğu bölgelerin desteklenmesinde yetersiz kalındığı bu nedenle firar ve örgütten kaçışlar olduğu bildirildi. Örgütte cezalandırma sistemini eleştiren teröristleri, herhangi bir suç nedeniyle yakalananlara kendilerini savunma ve ifade hakkı tanınmadığı, hemen ceza verildiğini söyledi. Verilen cezalar, yapılan baskı ve haksız eleştirilerin alt kadrolarda bıkkınlık ve baskı oluşturduğu anlatıldı. Alt kadrolardaki örgüt üyelerine yapılan baskı, dayatma ve haksızlıkların firar ve kaçışları artırdığı bildirildi.

TERÖRİSTLERDEN 'KAÇMAK İSTEYENLERE HAK VERİLSİN' TALEBİ


İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre toplantıda terör örgütünün yaptığı tüm hamlelerin boşa çıkması, son iki yılda hiç olmadığı kadar kayıp verilmesi ve hiçbir alanda başarı sağlanamaması nedeniyle sorumlu seviyedeki terör örgütü üyelerinde bile bıkkınlık oluştuğu anlatıldı. Terör örgütü üyeleri, geçmişte binlerce örgüt üyesi ile başarılamayanların, birkaç örgüt mensubundan beklenmesinden şikayet etti. Birçok kademedeki terör örgütü mensubunda sözde mücadeleye olan inancın kaybedildiği anlatıldı. Örgütten kaçan ve kaçmak isteyenlere hak verilmesi gerektiği belirtilen toplantıda, gerekli ideolojik eğitim verilmeden birçok örgüt mensubundan saldırılara katılmasının, imkansızlıklar içinde başarılı olmalarının beklendiği ve başarısızlıkların ise sürekli cezalandırılmaya çalışıldığı anlatıldı. Terörist örgüt üyelerinin tekrar kazanılması, bağlılıklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması istendi.

AVRUPA'DAN ÖRGÜTE KATILANLAR 20 GÜNDE GERİ DÖNMEK İSTİYOR


Örgüte katılım ve eleman temini konusunda yapılan tüm çalışmalar ve planlamaların sonuç vermediğini anlatan terör örgütü üyeleri, yapılan tüm çalışmalara rağmen Türkiye'den katılımın sıfır olduğu; İran, Suriye, Irak ve Avrupa'dan gelenler olduğunu anlattı. Avrupa ve diğer ülkelerden gelenlerin ise 20 gün dolmadan, örgütün içinde bulunduğu şartları, kırsalı görünce geri dönmeye, firar etmeye, kaçmaya çalıştığını anlatan teröristler, yeni katılan bu örgüt üyelerinin zaman zaman ağladığı, sürekli sızlandıkları, ayak bağı oldukları, onların sorunlarıyla uğraştıkları ve kötü örnek oldukları bilgileri verildi.

Terör Örgütü ÇözülmeFirar HakkıEren OperasyonlarıPençe OperasyonlarıSuriye

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı