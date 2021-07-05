Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları çözülmeyi hızlandırdı: PKK toplantısında teröristler 'firar hakkı' istemiş

Eren ve Pençe operasyonları ile bölge hakimiyetini kaybeden ve eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK/KCK'nın, çöküşü durdurmak için çözüm yolları aradığı ortaya çıktı. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları Gara bölgesinde örgütün alt kadroları ile toplantı yaptı.



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