TEMA Vakfı Fidan Bağışı Ne Kadar? Fidan Bağışı Nasıl Yapılır? TEMA Vakfı Fidan Bağışı

Türkiye’nin pek çok yerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından büyük bir seferberlik başladı. Fidan bağışı gerçekleştirmek ve kaybettiğimiz ormanları yeniden kazanmak için çabalamak isteyen kişiler için başlatılan bağış kampanyası pek çok kişi tarafından destek görüyor, Peki, TEMA vakfı fidan bağışı ne kadar? TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? İşte Tema Vakfı fidan bağışı ücreti…
Art arda meydana gelen yangınların ardından pek çok canlı ve orman yok oldu. Manavgat'ta başlayan ve binlerce canlının ölümüne sebep olan orman yangını sonrasında Türkiye genelinde bağış kampanyaları oluşturulmaya başladı. Tema Vakfı önderliğinde gerçekleştirilmeye başlanan fidan bağışı kampanyası ise pek çok kişinin destek verdiği kampanyalardan birisi olmayı başardı. Peki, TEMA vakfı fidan bağışı ücreti ne kadar? 1 fidan ücreti ne kadar? Tema Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır?