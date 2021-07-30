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TEMA Vakfı Fidan Bağışı Ne Kadar? Fidan Bağışı Nasıl Yapılır? TEMA Vakfı Fidan Bağışı

TEMA Vakfı Fidan Bağışı Ne Kadar? Fidan Bağışı Nasıl Yapılır? TEMA Vakfı Fidan Bağışı

Türkiye’nin pek çok yerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından büyük bir seferberlik başladı. Fidan bağışı gerçekleştirmek ve kaybettiğimiz ormanları yeniden kazanmak için çabalamak isteyen kişiler için başlatılan bağış kampanyası pek çok kişi tarafından destek görüyor, Peki, TEMA vakfı fidan bağışı ne kadar? TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? İşte Tema Vakfı fidan bağışı ücreti…

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 10:28
TEMA Vakfı Fidan Bağışı Ne Kadar? Fidan Bağışı Nasıl Yapılır? TEMA Vakfı Fidan Bağışı

Art arda meydana gelen yangınların ardından pek çok canlı ve orman yok oldu. Manavgat'ta başlayan ve binlerce canlının ölümüne sebep olan orman yangını sonrasında Türkiye genelinde bağış kampanyaları oluşturulmaya başladı. Tema Vakfı önderliğinde gerçekleştirilmeye başlanan fidan bağışı kampanyası ise pek çok kişinin destek verdiği kampanyalardan birisi olmayı başardı. Peki, TEMA vakfı fidan bağışı ücreti ne kadar? 1 fidan ücreti ne kadar? Tema Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır?

Tema Vakfı Fidan Bağışı Nasıl Yapılır?


Yaşanan orman yangınları sonrasında pek çok vatandaş vakıflara yardım yollayarak fidan bağışında bulunmak istiyor. Milyonlarca kişinin seferberlik ilan ederek gerçekleştirdiği TEMA vakfı fidan bağılı nasıl yapılır? sorusunun cevabını merak edenler de var. Peki, Tema Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır?

Tema Vakfı fidan bağışı gerçekleştirmek için ilk olarak Tema Vakfı'nın resmi sitesi ziyaret edilmelidir. Ardından bağış yap kısmına gelerek bağış yapma seçenekleri listesinden bağış türü seçilmelidir. Kaç adet fidan bağışlayacağınız ve kişisel bilgileri girdikten sonra bağış işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra Tema Vakfı fidan bağışı ne kadar sorusunu soran kişiler de yaygın olarak bulunmaktadır.



Tema Vakfı Fidan Bağışı Ne Kadar?


Tema Vakfından fidan bağışı gerçekleştirmek isteyen kişiler için 1 adet fidan ücreti 13 TL olarak belirtilmiştir. Tema Vakfı fidan bağışı için en az 3 adet fidan bağış işlemi gerçekleştirilebilir.

Tema Vakfı bağış kampanyası bugün saat 12.00'da başlatılacak. Saat 12.00'dan sonra yangında kaybedilen ormanlarımız için harekete geçilecek.

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