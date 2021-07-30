Konya'daki katliamı provoke etmeye çalışanlara net cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da öldürülen 7 kişiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Soylu provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.



'YAKLAŞIK 11 YILLIK BİR HUSUMET'



Bakan Soylu, ''Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır.'' ifadelerini kullandı.



BAKAN SOYLU'DAN PROVOKASYON UYARISI



Bakan Soylu sözlerine ''Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.'' diye devam etti.



NE OLMUŞTU?



Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürüldü.



Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.