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PKK elebaşı Karayılan'ın 'ormanları yakın' talimatı Can Ataklı'nın 'Erdoğan gitsin' sözleri ve yanan ciğerlerimiz tesadüf mü?

PKK elebaşı Karayılan'ın 'ormanları yakın' talimatı Can Ataklı'nın 'Erdoğan gitsin' sözleri ve yanan ciğerlerimiz tesadüf mü?

Türkiye yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla hiç durmadan mücadele ediyor. Manavgat, Marmaris, Muğla, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Adana'da yakın zamanlarda başlayan orman yangınları sonrası PKK'nın sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Hafızayı tazelemek için biraz geriye gittiğimizde ise 2020 ekiminde PKK elebaşı Murat Karayılan'ın "Ormanları yakın" talimatı ve CHP yandaşı Can Ataklı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük yangınlar lazım" sözleri akıllara geldi. Bunlara sadece "tesadüf" demek ise saflık olur.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:02
PKK elebaşı Karayılan'ın 'ormanları yakın' talimatı Can Ataklı'nın 'Erdoğan gitsin' sözleri ve yanan ciğerlerimiz tesadüf mü?

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar'da da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Öte yandan Marmaris, Datça, Kocaeli ve Kütahya'da da yangın çıktı. Mersin'de 3 ilçede oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, son iki gündür yangınlarla amansız bir mücadeleye girdi. Peki ya filmi biraz geriye sarıp baksak bu yaşananlar tesadüf olabilir mi?

PKK ELEBAŞINDAN ORMANLARI YAKIN TALİMATI


Geçtiğimiz yıl Hatay'daki orman yangını ile ilgili soruşturma devam ederken PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Karayılan'ın '2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir' sözlerini kullanmıştı.


CAN ATAKLI: ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK YANGINLAR LAZIM


CHP yandaşı Can Ataklı ise 2021 ocak ayında YouTube üzerinden yayınladığı videoda 'Tayyip Erdoğan seçimle gider mi? Bana göre hayır. Tayyip Erdoğan'ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor. Ne demek seçimle gitmez? O zaman darbe mi olacak? Darbe ihtimalini en en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.' ifadelerini kullanmıştı.


SABOTAJ MI?


Eş zamanlı olarak birçok bölgede başlayan yangınlar sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Yetkililer yangınların çıkış nedeni ile ilgili olarak elinde belge ya da görüntü olan vatandaşların emniyet güçleriyle bunları paylaşmasını istedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangınla ilgili 27 yıllık yöneticilik döneminde böyle bir yangın görmediğini söylerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabotaj ihtimaline dikkat çekti.


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