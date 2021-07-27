YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? YKS Tercihi Nasıl Yapılır? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek?

YKS sınavının açıklanma tarihinin verilmesinin ardından tercih dönemi heyecanı başladı. Üniversite adaylarının 2021 YKS tercih dönemi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmesi üzerine YKS tercih dönemi ne zaman? tartışması başladı. Üniversite adayları geçtiğimiz senelerde izlenilen prosedürlere uyum sağlayarak bu yıl da tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihi nasıl yapılır?





YKS Tercihleri Ne Zaman?



YKS Tercihi Nasıl Yapılır?



YKS’de Kaç Tercih Hakkı Var?

ÖSYM başkanı Profesör Dr. Halis Aygün, sosyal medyada gerçekleştirdiği açıklamalarla öğrencilerden gelen YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna cevap getirdi. 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması planlanan 2021YKS sonuçlarının ardından 5-13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki,2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2021 YKS tercih dönemi başlayacak. Milyonlarca üniversite adayın gerçekleştireceği tercihler aynı zamanda pek çok sorunun sorulmasına sebep oluyor. İlk kez üniversite tercihi yapacak olan kişilerden gelensorusuna açıklama getirildi.YKS tercihi yapmak isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ile sisteme giriş yapabilecekler. Sistem tarafından atanan şifreyi kullanarak ya da e-devlet şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekleri 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Adayların bu tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirmemesi durumunda ek tercih dönemini beklemesi gerekmektedir. Peki,Üniversiteye gidebilmek için adaylarıngerçekleştireceği YKS tercihlerinde toplam 24 Tercih hakkı bulunmaktadır.göz önünde bulundurularak YKS tercihleri gerçekleştirilmelidir.