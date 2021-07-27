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YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? YKS Tercihi Nasıl Yapılır? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek?

YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? YKS Tercihi Nasıl Yapılır? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek?

ÖSYM’nin gerçekleştirdiği 2021 YKS sürecinin sonuna gelindi. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği süreç sona ererken YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusu sorulmaya başladı. ÖSYM’nin gerçekleştirdiği resmi açıklamalar doğrultusunda 2021 YKS tercihlerinin ne zaman olacağı netlik kazandı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih dönemi hakkında merak edilenler…

Eğitim / 27 Temmuz 2021 Salı 15:34
YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? YKS Tercihi Nasıl Yapılır? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek?

YKS sınavının açıklanma tarihinin verilmesinin ardından tercih dönemi heyecanı başladı. Üniversite adaylarının 2021 YKS tercih dönemi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmesi üzerine YKS tercih dönemi ne zaman? tartışması başladı. Üniversite adayları geçtiğimiz senelerde izlenilen prosedürlere uyum sağlayarak bu yıl da tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS Tercihleri Ne Zaman?


ÖSYM başkanı Profesör Dr. Halis Aygün, sosyal medyada gerçekleştirdiği açıklamalarla öğrencilerden gelen YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna cevap getirdi. 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması planlanan 2021YKS sonuçlarının ardından 5-13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır?



YKS Tercihi Nasıl Yapılır?


2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2021 YKS tercih dönemi başlayacak. Milyonlarca üniversite adayın gerçekleştireceği tercihler aynı zamanda pek çok sorunun sorulmasına sebep oluyor. İlk kez üniversite tercihi yapacak olan kişilerden gelen YKS tercihi nasıl yapılır? sorusuna açıklama getirildi.

YKS tercihi yapmak isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ile sisteme giriş yapabilecekler. Sistem tarafından atanan şifreyi kullanarak ya da e-devlet şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekleri 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Adayların bu tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirmemesi durumunda ek tercih dönemini beklemesi gerekmektedir. Peki, YKS’de kaç tercih hakkı var?

YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

YKS’de Kaç Tercih Hakkı Var?


Üniversiteye gidebilmek için adaylarıngerçekleştireceği YKS tercihlerinde toplam 24 Tercih hakkı bulunmaktadır.

2021 YKS tercih kılavuzu göz önünde bulundurularak YKS tercihleri gerçekleştirilmelidir.

Yks’de Kaç Tercih Hakkı Var?Yks Tercihi Nasıl Yapılır?Yks Tercihleri Ne Zaman?


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