Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer Fondaş Medyascope'un yönetiminde çıktı!

ABD tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı haber sitesinin ortağı tanıdık çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in de bir dönem ABD'li vakıfların fonladığı Medyascope'un yönetim kurulunda görev aldığı öğrenildi.



Onur Soyer'in 2019 yılında yönetim kurulu kararıyla yapılan değişiklikle görevinden ayrıldığı belirlendi.



MEDYASCOPE AĞUSTOS 2015'TE KURULDU



Medyascope adlı internet sitesi gazeteci Ruşen Çakır tarafından Ağustos 2015 tarihinde kuruldu.



Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi, 10 Şubat 2016 tarihinde tescil edildi.

Medyascope adlı internet sitesini kuran Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nde Ruşen Çakır, Maniyel Çıtak, Denet Cem Tezel, Nurdan Üçer Evlambios, Ufuk Kaya, Sedat Pişirici ve Semih Sakallı kurucu üye olarak yer aldı.



SOYER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMIŞ



Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in geçtiğimiz yıllarda Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope isimli internet sitesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı öğrenildi.



Ticari ünvanı Scope Medya Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olan Soyer'in yine Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre 2019 yılında yönetim kurulu görevinden ayrıldığı belirlendi.



Ticaret Sicil Gazetesi'nde şu ifadeler yer aldı:

'24.12.2019 tarihli 3 sayılı yönetim kurulu kararına göre daha önceden yönetim kurulu üyesi olan Onur Soyer'in önceki üyeliği sona ermiştir'



MEDYASCOPE KURULMUŞ, FONLAMA HEMEN BAŞLAMIŞ

Medyascope'un kurulmasının hemen ardından ABD'li vakıf Chrest Foundation'un hibe alması dikkat çekiyor.



ABD'li vakıf Chrest Foundation'un Medyascope adlı internet sitesine verdiği fonlar şöyle:



2016- 99 bin 960 dolar

2017- 129 bin 960 dolar

2018- 116 bin 760 dolar

2019- 65 bin 376 dolar

2020- 65 bin 2 dolar



TOPLAM: 477 bin 58 dolar