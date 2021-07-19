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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! Pazar için 10 adım!

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! Pazar için 10 adım!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya genelinde 7 trilyon dolarlık hacme ulaşan yeşil finansman alanında teşvik sistemini güncellemeye hazırlanıyor.

Ekonomi / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:55
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! Pazar için 10 adım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında ekosistem kuruluyor. Türkiye'deki yeşil finansmanın gelişimine katkısı beklenen Plan'a göre uygulanacak adımlar şu şekilde:

YEŞİL TAHVİL İHRACI DESTEKLENECEK:


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmesi muhtemel bir yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında 'Sürdürülebilir Tahvil Çerçeve Dokümanı' hazırlanacak.

TEŞVİK SİSTEMİ GÜNCELLENECEK:


Yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla ihtiyaçların belirlenecek, AB'de sağlanan teşvik unsurları da dikkate alınarak ulusal teşvik sistemi gözden geçirilecek. Yeşil finansmanın gelişimi amacıyla küresel şirketlerin, AB'nin sınıflandırma mevzuatı dikkate alınarak yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen bir mevzuat hazırlığı yürütülecek.

REHBERLER ARALIKTA PAYLAŞILACAK:


Yeşil tahvil ve yeşil sukuk rehberi hazırlanacak. Yeşil Sukuk alanında çalışmalar yürütülecek. Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritası belirlenecek.

KÜRESEL FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK:


Türkiye'nin, yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finansmana erişiminin geliştirilmesi Amacıyla diplomatik ve teknik çalışmalar yapılacak. Aday ülkelere yönelik AB finansman imkânlarına erişim amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimde bulunulacak.

ATIKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN KAYNAK:


Mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlara sağlanan finansal destekler artırılacak.

ÇEVRE LİSANSLI YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ:


Çevre lisansına sahip yatırımlarla belirli oranda enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım olarak desteklenecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM:


Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilir finans uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yol haritasını içeren 'Türk Bankacılık Sektörü Sürdürülebilir Stratejisi' hazırlanacak.

FİNANSMAN İMKÂNLARI TEK ÇATI ALTINDA;


Çevre ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak uluslararası ve ulusal tüm destek imkânlarına ilişkin bilgiler derlenecek. Mevcut finansman imkânlarına ilişkin bilgiler tüm paydaşların erişimine sunulacak şekilde tek bir çatı altında derlenerek daha etkin kullanım sağlanacak.

TANITIM FAALİYETLERİ BAŞLAYACAK:


Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda mevcut finansman olanaklarından azami fayda sağlanması amacıyla bilgilendirme, tanıtım, teşvik faaliyetleri yürütülecek. Mevcut finansman imkânları hakkında ilgili paydaşların bilgilendirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve başvurularının teşvik edilmesi de sağlanacak. Finansmandan yararlanmaya yönelik uluslararası düzeyde iş birliği etkinlikleri gerçekleştirilecek.

TAHVİL GARANTİ FONU KURULUYOR:


Tahvil Garanti Fonu ile sağlanacak garanti sayesinde hem tahvil ihraç eden şirketler daha düşük maliyetler çıkarabilecek hem de yatırımcının ilgisi artacak. Sermaye piyasalarına daha önce ulaşamamış şirketlerin, bu Fon'la piyasalara erişimleri mümkün olacak.

YASED: ATILAN ADIMLARI DESTEKLİYORUZ


Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecini bir öncelikli hedef haline getirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Bu sürece oluşturduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz kapsamındaki etkinlikler ve yeşil dönüşümü destekleyici çalışmalar ile katkı sağlayacağız. Yürüteceğimiz çalışmalar ile özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar arasında ortak menfaatler doğrultusunda güçlü bir etkileşim oluşturmayı, Yeşil Mutabakat'a intibakı en sağlıklı biçimde sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı vermeyi ve mevcut ve potansiyel finansman ve teşvik olanaklarından en iyi biçimde yararlanılmasına destek olmayı amaçlıyoruz' dedi.

Yeni Teşvik SistemiYeşil Mutabakat Eylem Planı


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